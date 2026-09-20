فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف ۵۲ گلوله جنگی به همراه ۱۸۷ فشنگ جنگی سلاح سنگین و نیمه سنگین در مناطق مرزی جنوب شرق خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری پلیس سیستان و بلوچستان، سردار جواد رفیعی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزداران هنگ مرزی میرجاوه با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله سلاح غیرمجاز به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

️به گزارش ایرنا، وی افزود: مرزداران پس از شناسایی منطقه و در جریان یک عملیات، با قاچاقچیان مسلح درگیر شده و موفق شدند،۲۱ عدد گلوله ۳۰ میلی متری،۲۲ عدد گلوله ۴۰ میلی متری، ۹ گلوله آرپی جی هفت ضد تانک، ۶۹ فشنگ دوشیکا، ۹۱ فشنگ ۲۳ میلی متری، ۱۸عدد خرج آرپی جی هفت و تعداد دو عدد جعبه نوار سلاح گرینف و سلاح ۲۳ میلی متری را کشف کنند.

️فرمانده مرزبانی سیستان وبلوچستان تصریح کرد: قاچاقچیان با توجه به آتش سنگین مرزبانان و استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و حضور شبانه‌روزی در مرزها، اجازه ایجاد هیچگونه ناامنی در کشور را به مخلان امنیت نخواهند داد.