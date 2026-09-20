کد خبر: 1380541
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸
سیاست » اخبار کلی

درج عنوان کامل «خلیج فارس» در تمامی مذاکرات و معاهدات الزامی شد

3 طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس، درج عنوان کامل «خلیج فارس» در تمامی مذاکرات، معاهدات، توافقات و همچنین مکالمات مرتبط با شناور‌ها و ناوگان‌ها الزامی است.

جوان آنلاین: حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ماده ۱۰ طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: بر اساس این ماده، احداث، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از جمله فیبر نوری، در محدوده تنگه هرمز منوط به موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران است.

قشقاوی ادامه داد: این ماده نیازمند آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی و ستادکل نیرو‌های مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: ماده ۱۲ طرح مذکور نیز امروز به تصویب رسید که بر اساس آن، درج عنوان کامل «خلیج فارس» در تمامی مذاکرات، معاهدات، توافقات، انتشارات و اسناد مربوطه و همچنین مکالمات مرتبط با شناور‌ها و ناوگان‌ها الزامی است، یعنی باید حتماً نام کامل «خلیج فارس» به کار برده شود.

وی درباره جزئیات ماده ۱۳ این طرح نیز اظهار کرد: این ماده درباره رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران در خصوص عبور شناور‌ها از تنگه هرمز است و بر اساس آن، در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناور‌ها از تنگه هرمز، مقررات جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. البته بحث درباره این ماده همچنان ادامه دارد و هنوز رأی‌گیری نشده است.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، خلیج فارس ، تنگه هرمز
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