نماینده پارلمان: حشد شعبی جزء اساسی ساختار دفاعی عراق است

یک نماینده پارلمان عراق، حشد شعبی را سوپاپ اطمینان واقعی و راهبردی برای کشور عراق و امنیت آن توصیف کرد.

جوان آنلاین: جاسم الموسوی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد که حشد شعبی، تکیه گاه اساسی و بنیادین است که ساختار دفاعی ملی از آن بی نیاز نیست.

به گزارش تسنیم، وی بر مخالفت با هرگونه تلاشی که هدف از آن از بین بردن یا تضعیف نقش ملی حشد شعبی است، تاکید کرد.

الموسوی خاطر نشان کرد که حشد شعبی سوپاپ اطمینان واقعی و راهبردی برای کشور عراق است و کارامدی و تاثیرگذاری میدانی خود را به عنوان جزء لاینفک تشکیلات امنیتی و نظامی رسمی اثبات کرده است، تشکیلاتی که از حاکمیت و دستاورد‌های ملی حمایت و حفاظت می‌کنند.

وی افزود: هر گونه تلاش برای به حاشیه راندن یا خدشه وارد کردن و ضربه زدن به جایگاه و جانفشانی‌های حشد شعبی، غیر قابل قبول است و هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

الموسوی تصریح کرد که وظیفه ملی و قانونگذاری ایجاب می‌کند که توانمندی‌های این نیرو تقویت و پشتیبانی شود و نیز در برابر هرگونه نقشه و طرحی که هدف از آن تضعیف نقش پیشتازانه حشد در ساختار دفاعی عراق است، ایستادگی کرد.

خاطر نشان می‌شود محافل پارلمانی و سیاسی عراق همواره بر موضع اصولی خود در حمایت از نهاد‌های نظامی و امنیتی و در راس آنها حشد شعبی به عنوان یک نیروی رسمی تاثیرگذار و کارامدی که در پیروزی در نبرد‌های آزادسازی و حفظ یکپارچگی ارضی عراق سهیم بود، تاکید می‌کنند.