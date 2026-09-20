کشف سلاح و مهمات جنگی در خوزستان

جوان آنلاین: سردار سید محمود میرفیضی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه امنیتگستر، پلیس استان خوزستان با تسلط اطلاعاتی و رصد شبانهروزی، طرح جمعآوری سلاح را به مدت ۴۸ ساعت در سطح استان به مرحله اجرا درآورد.
به گزارش مهر، وی اضافه کرد: تیمهای عملیاتی پلیس با انجام کار اطلاعاتی پیچیده و تلاش شبانهروزی، موفق شدند ۸۹ نفر از دارندگان سلاحهای غیرمجاز را در سطح استان شناسایی و طی چند عملیات منسجم و غافلگیرانه، آنان را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان در ادامه اظهار کرد: از محل اختفای متهمان، ۱۵۲ قبضه سلاح شامل ۵۹ قبضه سلاح جنگی و ۹۴ قبضه سلاح شکاری به همراه دو هزار و ۹۱۶ فشنگ مربوطه کشف شد.
سردار میرفیضی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تأکید کرد: مبارزه بیامان با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، از اولویتهای اصلی پلیس است و با هرگونه اقدام در این زمینه، برابر قانون با شدیدترین برخورد مواجه خواهند شد.