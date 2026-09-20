کد خبر: 1380537
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر خارجه قطر: از طریق دیپلماسی برای ثبات منطقه تلاش می‌کنیم

3 نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تأکید کرد که دوحه از طریق دیپلماسی برای ثبات منطقه تلاش می‌کند.

جوان آنلاین: محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تأکید کرد که دوحه از طریق دیپلماسی برای ثبات منطقه تلاش می‌کند و در عین پذیرش وجود نااطمینانی، اجازه نخواهد داد بی‌ثباتی‌های کوتاه‌مدت مسیر این کشور را تعیین کنند.

وی گفت: «ما باید منابع اختلاف را از بین ببریم و هیچ کشوری نمی‌تواند تهدیدی را بر دیگران تحمیل کند.»

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر افزود: «انرژی نقطه قوت ماست و فناوری آینده ماست.»

وی درباره تحولات منطقه اظهار کرد: «منطقه ما شاهد چیزی بود که جز زلزله نمی‌توانم آن را توصیف کنم.»

او ادامه داد: «موج‌های پس‌لرزه آنچه در منطقه ما رخ داد، فراتر از مرز‌های ما امتداد یافت.»

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر گفت: «آنچه در منطقه ما رخ داد، فرضیه‌های مربوط به امنیت و ثبات را در معرض یک آزمون واقعی قرار داد.»

وی افزود: «همه گفت‌و‌گو‌ها در جریان بحران با موضوع امنیت آغاز می‌شد و سپس به تأمین انرژی و کشتیرانی می‌رسید.»

او تأکید کرد: «ما وضعیت نااطمینانی را دست‌کم نمی‌گیریم، اما اجازه نخواهیم داد آشفتگی‌های کوتاه‌مدت مسیر ما را تعیین کنند.»

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر گفت: «ما از طریق دیپلماسی برای ثبات منطقه تلاش می‌کنیم.»

وی همچنین اظهار کرد: «از طریق سرمایه‌گذاری، مسیر اصلاحات را ادامه می‌دهیم، توان تاب‌آوری خود را تقویت می‌کنیم و فرصت‌هایی برای رشد ایجاد می‌کنیم.»

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر تأکید کرد: «قطر همچنان شریکی متعهد به میانجی‌گری، تأمین‌کننده‌ای قابل اعتماد در حوزه انرژی و شریکی در زمینه سرمایه‌گذاری خواهد بود.»

برچسب ها: قطر ، دیپلماسی ، تحولات منطقه ای
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