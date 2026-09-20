پلیس پاکستان در آستانه راهپیمایی اعتراضی حزب «تحریک انصاف» به سمت اسلام‌آباد، «علیمه خان»، خواهر عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین و محبوس این کشور را در لاهور بازداشت و روانه زندان کرد.

جوان آنلاین: پلیس منطقه لاهور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، علیمه خان بازداشت و برای مدت ۳۰ روز به زندان فرستاده شده است. در این اطلاعیه ذکر شده است: «بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، حضور وی در هر مکان عمومی تهدیدی جدی برای امنیت عمومی خواهد بود.»

به گزارش ایسنا، این بازداشت در شرایطی صورت می‌گیرد که حزب سیاسی عمران خان، «تحریک انصاف»، قرار است ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) راهپیمایی بزرگی را به سمت اسلام‌آباد برگزار کند و در آن، علاوه بر مطالبه آزادی عمران‌خان، به اوضاع سیاسی و معیشتی پاکستان نیز اعتراض شود.

محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان روز شنبه به مخالفان دولت پاکستان هشدار داد این دولت هر اقدامی را برای جلوگیری از این راهپیمایی اعتراضی انجام خواهد داد. پیش‌تر نیز وی در نشستی خبری در اسلام آباد تأکید کرده بود که پایتخت پاکستان پذیرای اغتشاش و تجمع‌های خشونت‌بار نخواهد بود و با هرگونه قانون‌شکنی برخورد شدید می‌شود.

در مقابل، «گوهر علی خان»، رئیس حزب تحریک انصاف، تظاهرات این حزب را مسالمت‌آمیز خوانده و از دولت خواسته است حقوق شهروندان برای اعتراضات صلح‌آمیز را پایمال نکند و دست به خشونت نزند.

«ذوالفقار بخاری»، از نزدیکان عمران‌خان بازداشت خواهر وی را «کاملاً نفرت‌انگیز» دانست و گفت: «ترس از تظاهرات ۲۷ سپتامبر، آشکارا اثر خود را گذاشته است.»

گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی همچنین از بازداشت ده‌ها تن از فعالان تحریک انصاف در شهر‌های مختلف ایالت پنجاب حکایت دارد. همزمان شهر اسلام‌آباد آرایش امنیتی به خود گرفته و مسیر‌های منتهی به منطقه حساس و قرمز این شهر، جایی که پارلمان، سفارتخانه‌های خارجی، کاخ ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و وزارتخانه‌ها در آن قرار دارند، مسدود شده است.

در همین حال، حزب جماعت اسلامی پاکستان نیز در اعتراض به افزایش هزینه سوخت و به‌ویژه مالیات بر فرآورده‌های نفتی، تحصن خود را آغاز کرده و تظاهراتش را از کراچی به سمت اسلام‌آباد ادامه می‌دهد. مقام‌های دولتی پاکستان در واکنش به این تحولات، مخالفان را به گفت‌و‌گو و تعامل فراخوانده و متعهد شده‌اند که چالش‌های اقتصادی کشور را دور از رویارویی و با همفکری حل کنند.