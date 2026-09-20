کد خبر: 1380535
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
جامعه » اخبار كلی

۷۳ بیمارستان و ۳۰۰ آمبولانس در جنگ آسیب دیدند

3 وزیر بهداشت گفت: در جریان جنگ، حدود ۷۳ بیمارستان و ۳۰۰ دستگاه آمبولانس دچار آسیب شدند.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی در نشست کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت که امروز با حضور اعضای این کمیسیون در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، به تشریح عملکرد وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف پرداخت و اظهار کرد: وزارت بهداشت حوزه‌های متعددی از جمله بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دربرمی‌گیرد و در هر یک از این حوزه‌ها اقدامات و برنامه‌های مختلفی در حال اجراست.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: در حوزه آموزش پزشکی، در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم. بخش قابل توجهی از دانشجویان پزشکی به دلیل ماهیت آموزش‌های بالینی، بیمارستانی و عملی، همواره به صورت حضوری آموزش دیده‌اند و از ابتدای مهرماه نیز آموزش حضوری دانشجویان در مقاطع و رشته‌های مختلف علوم پزشکی ادامه خواهد داشت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: با توجه به تأخیر در اعلام نتایج کنکور، ورود دانشجویان جدید به دانشگاه‌ها امسال با مقداری تأخیر و احتمالاً از آذرماه انجام خواهد شد که این موضوع می‌تواند بر ظرفیت‌های پذیرش دانشجو نیز تأثیرگذار باشد.

تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط غیرمترقبه

ظفرقندی با اشاره به تجربه نظام سلامت در مواجهه با شرایط غیرمترقبه، گفت: در حوزه بهداشت و درمان، با دو پدیده عمده مواجه هستیم؛ یکی ارائه خدمات عادی سلامت و دیگری مدیریت شرایط غیرمترقبه، مانند جنگ، حوادث گسترده و مراسم تشییع و وداع که هر یک نیازمند آمادگی ویژه‌ای هستند.

وی افزود: خوشبختانه تیم سلامت به دلیل تجربیات گذشته، از جمله تجربه هشت سال دفاع مقدس و همچنین آمادگی‌های ایجادشده در سال‌های اخیر، از نظر لجستیکی، دارویی و نیروی انسانی آمادگی مناسبی داشت و علی‌رغم مشکلات و آسیب‌هایی که در جریان جنگ اخیر به مراکز درمانی وارد شد، خدمات سلامت استمرار پیدا کرد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در جریان جنگ، حدود ۷۳ بیمارستان دچار آسیب شدند و حدود ۳۰۰ دستگاه آمبولانس نیز آسیب دیدند. بخشی از مراکز بهداشتی و همچنین مراکز مرتبط با حوزه دارویی نیز آسیب‌هایی را تجربه کردند.

ظفرقندی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی کارخانه‌های تولید دارو اظهار داشت: حدود ۱۶ کارخانه تولید دارو نیز در این شرایط آسیب دیدند، اما مجموعه نظام سلامت توانست تاب‌آوری مناسبی از خود نشان دهد و این تاب‌آوری هم در ارزیابی‌های انجام‌شده در جشنواره شهید رجایی مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: این تاب‌آوری حاصل ترکیبی از تجربه و دانش، عزم و اراده و رفتار حرفه‌ای کادر سلامت بود. در این شرایط پزشکان و پرستارانی داشتیم که گاهی سه شبانه‌روز به صورت مستمر و فراتر از وظایف معمول خود در مراکز درمانی حضور داشتند و به بیماران خدمت‌رسانی کردند.

پیش‌بینی ذخایر مورد نیاز پیش از جنگ

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده پیش از جنگ ۱۲ روزه گفت: از آنجا که در شرایط جنگی، تروما، حوادث و سوانح در اولویت قرار می‌گیرد، تامین سرم و خون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. از قبل حدود ۱۰ میلیون لیتر سرم وارد و ذخیره‌سازی شده بود و به همین دلیل در طول جنگ با کمبود سرم مواجه نشدیم.

وی افزود: در حوزه خون نیز با همت مردم و تلاش سازمان انتقال خون، ذخایر خون مدیریت شد. ذخیره معمول خون در کشور حدود چهار روز است و در اوج جنگ رمضان، با وجود شرایط خاص، این ذخیره در مقطعی به حدود دو روز رسید و پس از آن مجددا افزایش پیدا کرد و اکنون نیز ذخایر در وضعیت مناسبی قرار دارد.

ادامه خدمات عادی سلامت و اجرای پزشکی خانواده

ظفرقندی با تأکید بر اینکه حتی در شرایط بحرانی، خدمات عادی نظام سلامت نباید متوقف شود، گفت: در کنار مدیریت شرایط غیرمترقبه، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، از جمله بیماران دیابتی و سایر گروه‌ها، همچنان نیازمند دریافت خدمات مستمر هستند.

وی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت عنوان کرد و گفت: امروز نیز حدود دو ساعت و نیم جلسه‌ای در خصوص پزشکی خانواده و نظام ارجاع داشتیم و این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیازمند یک تغییر ریل و تغییر فرهنگی است؛ این تغییر باید به گونه‌ای انجام شود که هم برای مردم و هم برای کادر سلامت مشکلات غیرضروری ایجاد نکند و آمادگی‌های لازم برای اجرای آن فراهم شود.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، آمبولانس ، جنگ
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