شیخ احمد قبلان، مفتی ممتاز جعفری لبنان، در پیامی خطاب به کشور‌های عربی و اسلامی تاکید کرد که در شرایط حساس کنونی منطقه و در سایه بحران در نظام بین‌الملل، کشور‌های عربی و اسلامی باید برای دستیابی به یک توافق مشترک و قدرتمند اقدام کنند تا تلاش‌های آمریکا برای ایجاد فتنه و درگیری میان آنها ناکام بماند.

جوان آنلاین: به نقل از المنار، قبلان گفت: کشور‌های عربی و اسلامی در منافع اساسی و هویت خود اشتراک دارند و ضروری است برای فراهم کردن زمینه یک توافق عربی-اسلامی اقدام کنند تا از تبدیل شدن آنها به عرصه درگیری، خرید تسلیحات و ویرانی جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، وی از پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، عراق، مصر و یمن خواست با شتاب برای شکل‌گیری این توافق تلاش کنند و اساس آن را «هویت ایمانی مشترک و صادقانه به دور از لانه‌های شیاطین واشنگتن و تل‌آویو» قرار دهند.

قبلان تصریح کرد که آمریکا و اسرائیل ریشه اصلی بحران‌های منطقه هستند و واشنگتن از اختلافات میان کشور‌های عربی و اسلامی برای حفظ نفوذ خود استفاده می‌کند.

مفتی جعفری لبنان افزود: عربستان سعودی می‌تواند به‌ویژه در قبال یمن برای دستیابی به راه‌حل‌هایی متناسب با واقعیت جدید خاورمیانه گام بردارد و ایران نیز می‌تواند برای شکل‌گیری یک توافق گسترده منطقه‌ای و توسعه شراکت میان کشور‌های عربی و اسلامی تلاش کند.

وی تاکید کرد که تداوم اختلافات میان کشور‌های منطقه، زمینه اجرای طرح‌هایی را فراهم می‌کند که ملت‌ها و کشور‌های خاورمیانه را هدف قرار داده است و راهکار در این زمینه، تقویت روابط و همکاری‌های عربی-اسلامی و کاستن از نقش آمریکا و اسرائیل در تعیین مناسبات منطقه است.

قبلان همچنین گفت شرایط کنونی منطقه به سمت یافتن راه‌هایی برای پایان دادن به درگیری‌ها و کاهش وابستگی کشور‌های خاورمیانه به آمریکا پیش می‌رود و لبنان نیز مانند دیگر کشور‌های عربی و اسلامی، چشم‌انتظار شکل‌گیری یک توافق بزرگ منطقه‌ای برای عبور از بحران‌های کنونی است.

وی تصریح کرد: «هیچ‌کس به اندازه ایران و عربستان، توانایی تغییر گزینه‌های استراتژیک و اجرای توافقی بزرگ و متفاوت را ندارد» به همین دلیل لازم است که ریاض و تهران با تکیه بر مشترکات دینی و منافع منطقه‌ای، زمینه یک مرحله جدید از همکاری را فراهم کنند.

مفتی جعفری لبنان همچنین گفت زمان آن فرا رسیده است که کشور‌های منطقه برای جلوگیری از درگیری‌های جدید و نجات خاورمیانه از آنچه «فتنه آمریکایی-صهیونیستی» خواند، اقدام کنند.

وی در پایان از کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس نیز خواست شرایط جدید منطقه را درک کنند و تاکید کرد که هرگونه تکیه بر دستاورد‌های حاصل از نقش‌آفرینی آمریکا می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای خاورمیانه داشته باشد.