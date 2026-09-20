جوان آنلاین: طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت مرغ قطعه بندی طعم دار بسته‌بندی در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به شرح ذیل است:

⭕استیک مرغ طعم‌دار شده بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان

⭕انواع جوجه کباب بدون استخوان طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان

⭕بازو مرغ طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۲۷۹ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۳۴ هزار تومان

⭕بال مرغ طعم‌دار شده بسته‌بندی در محل کیلویی ۳۰۹ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۶۴ هزار تومان

⭕ بال و بازو مرغ طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۲۹۴ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۴۹ هزار تومان

⭕پاچینی مرغ بسته‌بندی در محل کیلویی ۲۷۹ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۳۴ هزار تومان

⭕جوجه چینی بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان

⭕ چرخ کرده پهن کبابی مرغ سوخاری بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان

⭕ران مرغ سوخاری بسته‌بندی در محل کیلویی ۴۵۱ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۵۰۶ هزار تومان

⭕ شنیتسل با آرد بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان