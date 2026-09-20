جوان آنلاین: طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت مرغ قطعه بندی طعم دار بستهبندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
⭕استیک مرغ طعمدار شده بستهبندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕انواع جوجه کباب بدون استخوان طعمدار شده بسته بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕بازو مرغ طعمدار شده بسته بندی در محل کیلویی ۲۷۹ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۳۳۴ هزار تومان
⭕بال مرغ طعمدار شده بستهبندی در محل کیلویی ۳۰۹ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۳۶۴ هزار تومان
⭕ بال و بازو مرغ طعمدار شده بسته بندی در محل کیلویی ۲۹۴ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۳۴۹ هزار تومان
⭕پاچینی مرغ بستهبندی در محل کیلویی ۲۷۹ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۳۳۴ هزار تومان
⭕جوجه چینی بستهبندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕ چرخ کرده پهن کبابی مرغ سوخاری بستهبندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕ران مرغ سوخاری بستهبندی در محل کیلویی ۴۵۱ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۵۰۶ هزار تومان
⭕ شنیتسل با آرد بستهبندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان