کد خبر: 1380530
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۸
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قیمت انواع گوشت مرغ قطعه بندی طعم دار بسته‌بندی اعلام شد

3 طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت انواع گوشت مرغ قطعه بندی طعم دار بسته‌بندی اعلام شد.

جوان آنلاین: طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت مرغ قطعه بندی طعم دار بسته‌بندی در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به شرح ذیل است:

⭕استیک مرغ طعم‌دار شده بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕انواع جوجه کباب بدون استخوان طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕بازو مرغ طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۲۷۹ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۳۴ هزار تومان
⭕بال مرغ طعم‌دار شده بسته‌بندی در محل کیلویی ۳۰۹ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۶۴ هزار تومان
⭕ بال و بازو مرغ طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۲۹۴ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۴۹ هزار تومان
⭕پاچینی مرغ بسته‌بندی در محل کیلویی ۲۷۹ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۳۳۴ هزار تومان
⭕جوجه چینی بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕ چرخ کرده پهن کبابی مرغ سوخاری بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان
⭕ران مرغ سوخاری بسته‌بندی در محل کیلویی ۴۵۱ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۵۰۶ هزار تومان
⭕ شنیتسل با آرد بسته‌بندی در محل کیلویی ۵۷۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۲۷ هزار تومان

برچسب ها: میادین میوه و تره بار ، قیمت مرغ ، جوجه کباب
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