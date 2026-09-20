جوان آنلاین: از بریکینگ نیوز، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، روز یکشنبه با جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، دیدار و درباره تحولات مربوط به آتشبس در نوار غزه گفتوگو کرد.
به گزارش ایرنا، به گزارش دفتر ریاستجمهوری مصر، السیسی در این دیدار بر اهمیت اجرای کامل مرحله دوم طرح دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، برای تقویت آتشبس در غزه تاکید کرد.
محمد الشناوی، سخنگوی ریاستجمهوری مصر، گفت السیسی بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، تضمین تداوم ورود کمکهای بشردوستانه به غزه و فراهم شدن شرایط برای ازسرگیری روند دیپلماتیک با هدف تحقق راهکار دو دولتی تاکید کرده است.
رتکلیف نیز از نقش محوری مصر در دستیابی به آتشبس و حمایت از صلح و ثبات منطقهای قدردانی کرد.
در این دیدار همچنین روابط دوجانبه مصر و آمریکا و برخی مسائل مرتبط با قاره آفریقا، از جمله بحران سودان و تحولات سومالی و منطقه شاخ آفریقا، مورد بررسی قرار گرفت.