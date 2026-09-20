ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تحرکات و ورود غیرقانونی روزانه خود در مناطق جنوبی سوریه، امروز یکشنبه به منطقه «تل ابوقبیس» در حومه قنیطره تحت پوشش پهپاد‌های جاسوسی نفوذ کرد.

جوان آنلاین: یک یگان نظامی اسرائیلی متشکل از ۷ خودروی نظامی به صورت غیرقانونی وارد تل ابوقبیس شد و برای مدت کوتاهی در این منطقه استقرار پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، نیرو‌های اسرائیلی پس از مدت کوتاهی از طریق مسیر «عین زِیوان – کودنا» منطقه را ترک کردند و هیچ موردی از بازداشت شهروندان سوری گزارش نشده است.

همچنین منابع محلی گزارش دادند، پهپاد‌های جاسوسی اسرائیلی به طور فشرده در آسمان حومه شمالی استان درعا واقع در جنوب سوریه، همزمان با تحرکات میدانی ارتش اسرائیل، پرواز می‌کنند.

این پرواز‌ها همزمان با تحرکات زمینی ارتش اسرائیل در منطقه انجام شد و نگرانی ساکنان محلی از ادامه تشدید تنش‌های اسرائیل را افزایش داده است.

منابع محلی همچنین صبح امروز از ورود یک نیروی نظامی اسرائیلی به منطقه «وادی الرقاد» در حومه غربی درعا خبر دادند؛ اقدامی که در ادامه ورود غیرقانونی نظامی اسرائیل در خاک سوریه، به ویژه مناطق نزدیک نوار مرزی، صورت گرفته است.

طی هفته‌های اخیر، تحرکات و نفوذ‌های نظامی ارتش اسرائیل در مناطق مختلف جنوب سوریه، به‌ویژه در مثلث قنیطره، درعا و حومه دمشق، افزایش یافته است.

ورود خودرو‌های نظامی اسرائیلی به مناطق مسکونی از جمله مواردی است که به گفته منابع محلی، موجب افزایش نگرانی ساکنان درباره احتمال تشدید تنش‌ها شده است.