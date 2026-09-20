جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ارشد امور خارجی فاکس‌نیوز در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: من در موقعیتی هستم که باید تصمیم بگیرم و در آینده‌ای نزدیک، اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه خود را حتمی می‌داند، کوشید بخشی از شکست‌های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده‌ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: گزینه‌هایی که اکنون روی میز هستند عبارتند از: نابودی کامل ایران، رها کردن آن برای فروپاشی اقتصادی، یا دستیابی به توافق!

دونالد ترامپ با پیگیری سیاست کلامی تهاجمی اولیه و سپس عقب نشینی از تهدیدات پوچ خود در گام دوم، ادعا کرد: آن‌ها بهتر است درست رفتار کنند. من از ایده دیدار با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در هفته جاری استقبال می‌کنم.

ترامپ با طرح ادعایی مضحک و بدون اشاره به نقض تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن از سوی خود، مدعی شد: برخی مقامات ایرانی پنهان شده‌اند و یافتن فردی که قادر به دستیابی به توافق باشد، غیرممکن است.

وی سپس ادعا کرد: با وجود هشدار‌های صادرشده به شهروندانمان در سراسر منطقه، وضعیت این هفته در خاورمیانه (غرب آسیا) تفاوتی با هفته‌های دیگر ندارد.... ایالات متحده در تماس دائم با حوثی‌ها (ارتش و رزمندگان یمنی) است و آن‌ها توافق کرده‌اند که با ما نجنگند!