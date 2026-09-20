در ادامه بازدید نتانیاهو از دیوار براق، وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم صهیونیستی در اقدامی تحریک‌آمیز، بار دیگر با همراهی نیرو‌های پلیس به صحن‌های مسجدالاقصی یورش برد و آیین‌های تلمودی به جا آورد.

جوان آنلاین: استانداری قدس در بیانیه‌ای فوری اعلام کرد که «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، صبح امروز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی و با پشتیبانی شمار زیادی از نیرو‌های پلیس این رژیم به حریم مسجدالاقصی یورش برد.

به گزارش ایسنا، براساس این بیانیه، بن‌گویر به همراه گروهی از شهرک‌نشینان افراطی در بخش شرقی صحن‌های مسجدالاقصی اقدام به برپایی آیین‌ها و مناسک تلمودی کرد.

هم‌زمان با این اقدام تحریک‌آمیز در قدس اشغالی، بن‌گویر در اظهاراتی تند واکنش شدیدی به عملیات مقاومتی در نزدیکی شهرک «نفیه تسوف» واقع در مرکز کرانه باختری نشان داد و اظهار داشت: «ما قاطعانه خواستار اعدام مجری عملیات در کرانه باختری هستیم تا وی نخستین فردی باشد که قانون اعدام مجریان عملیات‌های فلسطینی علیه او به اجرا درمی‌آید.»

وزیر افراطی کابینه نتانیاهو که ماه‌هاست طرح تصویب و اجرای قانون اعدام اسرا و مبارزان فلسطینی را دنبال می‌کند، بار‌ها تهدید کرده که مجازات مرگ باید به رویه‌ای رسمی در سیستم قضایی این رژیم بدل شود.

تشدید اقدامات تحریک‌آمیز کابینه راست‌گرای تل‌آویو علیه مقدسات قدس در شرایطی رخ می‌دهد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، نیز اخیراً در جریان مناسبت «یوم کیپور» با حضور در دیوار براق (دیوار ندبه) و بازدید از تونل‌های زیرین مسجدالاقصی، مواضعی جنجالی پیرامون تغییر وضعیت تاریخی این مکان مقدس مطرح کرده بود؛ اقدامی که موجی از خشم منطقه‌ای را برانگیخت.

در پی آن بازدید، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن این اقدامات را تلاش سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی برای «تغییر واقعیت‌های تاریخی و هویتی قدس و مسجدالاقصی» خواند و ضمن هشدار نسبت به عواقب این قمار خطرناک، از توده‌های مردم فلسطین در کرانه باختری و اراضی اشغالی خواست تا با حضور گسترده و استقرار مداوم در صحن‌های مسجدالاقصی، در برابر طرح‌های اشغالگران برای یهودی‌سازی قبله اول مسلمانان ایستادگی کنند.