جوان آنلاین: به نقل از یورونیوز، روسیه کنترل موقت کسبوکارهای محلی نستله، اوشان و چند شرکت غربی دیگر را در اختیار گرفته است.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، نستله در حال بررسی گزینههای خود برای واکنش به این اقدام روسیه است و فروشگاههای زنجیرهای اوشان و لمنا پرو اعلام کردهاند فعالیتهایشان در روسیه طبق روال ادامه دارد.
یک شرکت کمترشناختهشده روسی به نام «الایوی منیجمنت» کنترل موقت ۱۶ شرکت مرتبط با نستله، اوشان و چند گروه غربی دیگر را در اختیار گرفته است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز پنجشنبه با امضای فرمانی، مدیریت سهام و مالکیت ۱۶ شرکت غربی را به این شرکت واگذار کرد.
این اقدام در شرایطی انجام شده که روسیه در بحبوحه رویارویی با کشورهای غربی بر سر تحریمهای اعمالشده پس از حمله به اوکراین، کنترل خود بر داراییهای متعلق به شرکتهای غربی را افزایش داده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه در یک نشست خبری گفت: البته یکی از عواملی که هنگام اتخاذ این تصمیم در نظر گرفته شد، این بود که این کشورها کشورهای غیردوست هستند و در حال حاضر بیشترین مشارکت را در عملیات نظامی علیه کشور ما دارند.
شرکتهای مشمول این اقدام شامل نستله روسیه، نستله کوبان، شرکت تابعه روسی خردهفروشی فرانسوی اوشان، دو شرکت محلی افام لاجستیک و شرکت لو مونلید است که فروشگاههای زنجیرهای سابق لروی مرلن را تحت نام تجاری لمنا پرو اداره میکند.
به گفته وکلای روس که روزنامه اقتصادی کومرسانت از آنها نقل کرده است، این اقدام بهطور رسمی به معنای مصادره شرکتها یا تغییر مالکیت آنها نیست.
با این حال، در گذشته کنترل موقت بر داراییهای متعلق به شرکتهای غربی مقدمهای برای فروش یا انتقال آنها به خریداران روس بوده است.
شرکت «الایوی منیجمنت» در اکتبر ۲۰۲۴ در مسکو به ثبت رسیده و نام سهامداران آن بهصورت عمومی اعلام نشده است. بر اساس گزارش کومرسانت، این شرکت در صورتهای مالی سال ۲۰۲۵ خود فعالیت تجاری فعالی نشان نداده است.
بیشتر شرکتهای غربی پس از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بهسرعت کسبوکارهای خود در روسیه را فروختند یا آنها را از فعالیتهای اصلی خود جدا کردند.
روسیه از آن زمان، خروج شرکتهای خارجی را دشوارتر کرده و برای معاملات مربوط به آنها شرط تأیید ریاستجمهوری را تعیین کرده و برخی از داراییهای آنها را نیز تحت مدیریت موقت قرار داده است.
نستله در بیانیهای اعلام کرد که «در حال ارزیابی وضعیت و گزینههای خود» میباشد.