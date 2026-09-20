سفارت روسیه در فرانسه درباره رویارویی مسکو و ناتو هشدار داد

سفارت روسیه در فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مشارکت بیشتر کشور‌های غربی در مناقشه اوکراین می‌تواند به رویارویی مستقیم روسیه و ناتو با پیامد‌های فاجعه بار برای کشور‌های عضو ناتو منجر شود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت روسیه در فرانسه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مشارکت غرب در مناقشه کی‎ یف می‌تواند به رویارویی روسیه و ناتو منجر شود.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی سفارت روسیه در فرانسه در این ارتباط آمده است: مشارکت بیشتر کشور‌های غربی در مناقشه اوکراین می‌تواند به رویارویی مستقیم روسیه و ناتو با پیامد‌های فاجعه بار برای کشور‌های عضو ناتو منجر شود.

سفارت روسیه در فرانسه در این بیانیه همچنین به مقامات فرانسوی یادآوری کرد که شرکت‌های مشترک با کشور‌های غربی مستقر در اوکراین که برای حمله به روسیه سلاح تولید می‌کنند، اهداف مشروع نیرو‌های مسلح روسیه محسوب می‌شوند.