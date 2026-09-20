جوان آنلاین: به نقل از المسیره، منابع خبری از بمباران مناطق مختلف یمن از سوی جنگنده‌های سعودی خبر دادند.

به گزارش مهر، خبرنگار المسیره از حملات گسترده هوایی سعودی به مناطق مختلف استان الجوف خبر داد.

این رسانه یمنی اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی دکل‌های مخابراتی را در مناطق سلبه، رحوب در شهرستان العنان و یک دکل ارتباطی در المراشی و دکل دیگری را در الزاهر بمباران کردند.

متجاوزان سعودی دکل‌های حبش، رحوب، المرعشی و الزاهر که دکل‌های مخابراتی هستند را هدف قرار داد که تلاشی از سوی عربستان برای ایجاد محدودیت بیشتر برای شهروندان یمنی و قطع هرگونه خدماتی به آنها است.

خبرگزاری سبا در صنعا نیز گزارش داد: حملات هوایی سعودی، دکل‌های مخابراتی در شهرستان برط العنان و دو دکل دیگر در شهرستان‌های المراشی و الزاهر در الجوف را هدف قرار داد.

خبرنگار شبکه العهد نیز گزارش داد: حملات هوایی سعودی همچنان زیرساخت‌ها و غیرنظامیان یمنی را هدف قرار می‌دهد. جنگنده‌های سعودی، شبکه‌ها و دکل‌های ارتباطی را در چندین شهر یمن هدف قرار دادند.