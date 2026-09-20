عبور امن ۳۱۸ کشتی از باب المندب

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «محمد قحیم» وزیر حمل و نقل دولت تغییر و سازندگی یمن در صنعا گفت: از تاریخ ۱۰ تا ۱۸ سپتامبر (۱۹ تا ۲۷ شهریور) بیش از ۳۱۸ کشتی در امنیت از این تنگه عبور کردند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «عبدالقادر حسین عمر» وزیر امور خارجه جیبوتی نیز در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: ما به ارائه تضمینهای لازم برای استفاده آزاد و ایمن کشتیها و نفتکشها از تنگه باب المندب ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه اختلالی در باب المندب ثبت نشده و دریانوردی در این تنگه به صورت عادی در جریان است.
در همین ارتباط وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیهای اعلام کرده بود که بر خلاف ادعاهای عربستان، دریانوردی در بابالمندب امن است و هیچ مشکلی وجود ندارد.