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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه دو ایستگاه رادار نظامی اوکراین را منهدم کرد

6 وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پهپاد‌های این کشور دو ایستگاه راداری نظامی اوکراین را در مناطق اودسا و دنیپروپتروفسک هدف قرار داده و منهدم کرده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد اپراتور‌های پهپاد‌های روسی با استفاده از پهپاد‌های «گرن» دو ایستگاه راداری نظامی اوکراین را در مناطق اودسا و دنیپروپتروفسک هدف قرار داده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد دو ایستگاه راداری اوکراینی از نوع «دی-۳۵» با استفاده از دو پهپاد «گرن-۴ سییکر» منهدم شده است..

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، یکی از این ایستگاه‌ها در نزدیکی شهرک استاروکازاتاشه در منطقه اودسا و ایستگاه دوم در نزدیکی شهرک آندری‌یفکا در منطقه دنیپروپتروفسک هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد از آغاز «عملیات نظامی ویژه»، نیرو‌های روسیه ۶۷۴ فروند هواپیما، ۲۸۴ فروند بالگرد، ۲۴۱ هزار و ۹۹۶ فروند پهپاد، ۶۷۲ سامانه موشکی ضدهوایی، ۳۰ هزار و ۹۷۱ دستگاه تانک و خودروی رزمی زرهی، هزار و ۷۷۸ سامانه راکت‌انداز، ۳۶ هزار و ۵۰۵ قبضه توپ صحرایی و خمپاره‌انداز و ۷۲ هزار و ۳۷۱ خودروی نظامی ویژه را منهدم کرده‌اند.

روسیه می‌گوید «عملیات نظامی ویژه» این کشور که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، با هدف حفاظت از ساکنان دونباس انجام شده است و ساکنان این منطقه برای سال‌ها از سوی حکومت کی‌یف تحت آزار و سرکوب قرار داشته‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیرو‌های این کشور در جریان این عملیات تجهیزات نظامی زیادی را که کشور‌های غربی در اختیار اوکراین قرار داده‌اند، منهدم کرده‌اند؛ از جمله تانک‌های «لئوپارد ۲» ساخت آلمان و شمار زیادی از خودرو‌های زرهی آمریکایی و انگلیسی و همچنین تانک‌ها و خودرو‌های نظامی ارائه‌شده از سوی کشور‌های عضو ناتو.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، حمله پهپادی
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