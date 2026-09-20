«حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت که موشک‌های یمن به طور دقیق به اهداف خود اصابت می‌کنند و به غیرنظامیان آسیب نمی‌رسانند.

جوان آنلاین: «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به شبکه خبری «العهد» درباره عملیات نیروهای مسلح این کشور علیه عربستان گفت: این عملیات پاسخی به صدها حمله هوایی است که ریاض علیه مردم یمن انجام داده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: عملیات نظامی ما در خاک عربستان، واکنشی به تاکتیک‌های تروریستی و داعش‌گونه‌ای است که حکومت عربستان علیه مردم یمن به کار گرفته است.

الاسد گفت: حکومت سعودی به طور کلی عامل ایجاد فتنه در منطقه و تأمین‌کننده مالی اصلی رژیم صهیونیستی است.

وی با رد ادعای ریاض مبنی بر حملات نیروهای مسلح یمن به غیرنظامیان در خاک عربستان تاکید کرد: موشک‌های ما نقطه زن هستند و با دقت به اهداف خود اصابت می‌کنند و غیرنظامیان یا اماکن غیرنظامی در عربستان را هدف قرار نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: در واقع، این سامانه های موشکی پاتریوت و پدافند حکومت سعودی در ریاض هستند که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند.

این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت: در مقابل، دشمن سعودی غیرنظامیان یمنی را هدف قرار می دهد و ادعای کذب مبنی بر اینکه نیروهای مسلح ما شهر مقدس مکه مکرمه را هدف قرار می‌دهند، مطرح می کند.

وی افزود: نفت عربستان منشأ تروریسم، تغذیه رژیم صهیونیستی و عامل بی‌ثباتی در منطقه است.