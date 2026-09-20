هلاکت یک صهیونیست در دو عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری 

جوان آنلاین: سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در یک عملیات تیراندازی که امروز در نزدیکی شهرک «نویه صوف» واقع در شمال غرب رام‌الله در مرکز کرانه باختری اشغالی انجام شد، یک صهیونیست به هلاکت رسیده است.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که مجری عملیات، از داخل خودرویی با پلاک فلسطینی به سمت شهرک‌نشینانی که در نزدیکی یک چشمه آب در منطقه بودند، تیراندازی کرد و سپس از محل عقب‌نشینی کرد.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد که مجری عملیات موفق به فرار شده و سلاح خود را به همراه دارد و نگرانی‌های اسرائیلی از احتمال انجام حمله‌ای دیگر وجود دارد.

از سوی دیگر، ارتش اشغالگر صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان را پس از دریافت گزارش تیراندازی به منطقه «نویه صوف» اعزام کرده است.

عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری همزمان با یورش گسترده بیش از ۱۰۰ هزار صهیونیست به مسجد الاقصی و هتک حرکت این مکان مقدس توسط صهیونیست ها و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

خبرنگار الجزیره گفت که نیروهای زیادی از ارتش اشغالگر به منطقه اعزام شده و در چارچوب عملیات جستجو برای یافتن مجری عملیات، شروع به بستن ورودی‌ها و خروجی‌های آن کرده‌اند.

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای پلیس و ارتش اسرائیل در حال انجام عملیات گسترده پاکسازی در منطقه برای یافتن عامل حمله تیراندازی در نزدیکی نویه صوف هستند.

روزنامه «تایمز آو اسرائیل» نیز نوشت که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دستور اعزام نیروهای کمکی به منطقه «حلمیش» در کرانه باختری برای تعقیب مجری عملیات را صادر کرد. این روزنامه افزود که ارتش اسرائیل در پی تیراندازی نزدیک شهرک نویه صوف، ۶ ایست بازرسی نظامی ایجاد کرده و ورودی شهرها و روستاهای شمال و شرق رام‌الله را مسدود کرده است.

همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفت که به نیروهای ارتش و شاباک دستور داده است تا ضمن تقویت نیروها در کرانه باختری، محدودیت‌هایی اعمال کرده و حملات و عملیات بازداشت را انجام دهند. نتانیاهو افزود که دستور اقدامات فوری برای تخریب خانه عامل این حمله مرگبار در نویه صوف را صادر کرده است.

از سوی دیگر نیروهای ارتش صهیونیستی به سمت دو فلسطینی در نزدیکی ایست بازرسی «غنیم» در شرق جنین (شمال کرانه باختری) تیراندازی کردند.

ارتش صهیونیستی مدعی شده که در نتیجه این حمله یک فلسطینی به شهادت رسیده و فردی دیگر بازداشت شده است. ارتش در بیانیه خود هویت فلسطینی به شهادت رسیده را فاش نکرد.

نهادهای فلسطینی، رژی صهیونیستی را به انجام اعدام‌های میدانی علیه فلسطینی‌ها به بهانه تلاش برای انجام عملیات علیه اسرائیلی‌ها متهم می‌کنند. «غنیم» یک شهرک صهیونیستی در شرق شهر جنین است که در چارچوب طرح یک‌جانبه «خروج» در سال ۲۰۰۵ تخلیه شده بود، اما رژیم صهیونیستی در اوت گذشته آن را بازگشایی کرد و به شهرک‌نشینان اجازه بازگشت به آن را داد.