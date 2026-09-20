جوان آنلاین: با وجود اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگوها و سخنرانیها بر این موضع پافشاری کرده است که سیاست انتخابات میاندورهای بر تصمیمهای او درباره ایران تاثیری ندارد و اینکه او حاضر است تمامی این کارها را دوباره انجام دهد، برخی گفتوگوهای غیرعلنی با مشاورانش نشان میدهد او پی برده است که تصمیمهای او درباره جنگ به فضای سیاسی بسیار بدی که حزبش با آن روبهروست دامن زده و همین موضوع باعث شده رئیسجمهور بیشتر مصمم شود به جمهوریخواهان کمک کند تا زیانهای مورد انتظار را کاهش دهند.
به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتنپست در گزارشی با این مقدمه نوشت: چهار منبع آگاه که در جریان اظهارات اخیر ترامپ در هفتههای گذشته درباره وخامت وضعیت سیاسی به واقعبینی رسیده و با دقت به نظرسنجیهایی که اغلب ناامیدکننده بودند، گوش میدهد. این تغییر باعث شده او در مورد انتخابات میاندورهای اقدامات بیشتری انجام دهد-مثلا تعهد به کارزار انتخاباتی برای نامزدها و گشودن صندوق ذخیره مالی خود در رقابتهای نزدیک-هرچند هنوز مشخص نیست جمهوریخواهان در ۶ هفته آینده چقدر میتوانند پیشرفت موثر داشته باشند.
ترامپ مدتهاست نظرسنجیهای نامطلوب را رد میکند و توجهش را بر نظرسنجیهایی متمرکز میکند که او را به شکلی غیرواقعی در فضایی مثبت نشان میدهند. او اغلب میگوید نظرسنجیهای منفی جعلیاند و نباید باورشان کرد. اما به گفته مشاورانش، او بهطور فزایندهای نظرسنجیهای تیم خود را که نشاندهنده جایگاه ضعیف او و حزبش در میان رایدهندگان است را پذیرفته است.
برخی از مشاوران ترامپ گفتند که آنها با او «بهطور فزایندهای صریح» صبحت میکنند و او در هفتههای اخیر درباره واقعیت انتخاباتی پیش روی حزب جمهوریخواه به آنها گوش میدهد. اما این همیشه به روحیه خوب ترامپ منجر نمیشد. یکی از این افراد گفت: «او قطعا احساس میکند که برخی از تصمیمهایش به وضعیتی منجر شده که در آن محبوب نیست و اوضاع برای انتخابات میاندورهای خوب به نظر نمیرسد». نفر دومی نیز با تایید این که ترامپ تا حدی مسئولیت این وضعیت را پذیرفته است، اشاره کرد که او اظهارات مشابهی را به شکل علنی نیز مطرح کرده است.
اما فرد دیگری که درباره انتخابات میاندورهای ارتباط مکرر با ترامپ دارد، این تصور را که او هرگونه تقصیری را پذیرفته رد کرد و گفت ترامپ شدیدا معتقد است که نبودنش در برگه رای امسال بزرگترین مشکلی است که جمهوریخواهان با آن روبهروست.
رسانه آمریکایی در ادامه نوشت: ترامپ که با پایینترین نرخ محبوبیت خود در دوره دوم ریاست جمهوریاش روبهروست، در سال ۲۰۲۶ بخش زیادی از توجهش را بر جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه علهی ایران- که بهشدت قیمت انرژی را بالا برده-و بر پروژههای ساختمانی در واشنگتن برای تثبیت میراث خود متمرکز کرده است. این در حالی است که او نتوانسته قیمتها را بهطور هدفمند و موثری پایین بیاورد-وعدهای که در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ داده بود.
ترامپ چند ماه به طور علنی به شرایط سیاسی ابراز بیاعتنایی کرده و گفته بود که حزب حاکم معمولا فارغ از عوامل دیگر انتخابات میاندورهای را میبازد و اصرار داشت که نارضایتی اقتصادی رایدهندگان بر تصمیمگیری او درباره جنگ تاثیری نمیگذارد.
اکنون پس از چند ماه که مشاوران ترامپ میگفتند او در آستانه گنجاندن سفرهای هفتگی داخلی در برنامه ۲۰۲۶ خود است، رئیسجمهور آمریکا مصمم شده است که برای کارزار انتخاباتی در ایالتهای کلیدی چرخشی شخصا حاضر شود. ترامپ و تیمش گفتهاند که سفرهای کارزار میاندورهای در اکتبر از نظر تعداد بیشتر خواهد شد، هرچند مشاورانش پذیرفتهاند که با وجود تهیه برنامه سفر برای او، مطمئن نیستند واقعا چند سفر انجام دهد. به گفته یکی از افراد آشنا به دیدگاه ترامپ، او به دستیارانش اصرار کرده است که میخواهد «تا روز انتخابات با تمام قوا بجنگد.»