مشاور سابق ترامپ با بیان اینکه او دارد روابط واشنگتن با متحدانش در ناتو را به هم زده و تخریب می‌کند، گفت که رئیس جمهور آمریکا درک کودکانه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی دارد.

جوان آنلاین: جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا به برنامه «مصاحبه هفته» رادیو دویچلانت‌فونک گفت: «سیاستگذاری‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فشار زیادی بر متحدان کشور تحمیل کرده اما همچنان امکان بهتر شدن این روابط با متحدان اروپایی امکان‌پذیر است.»

به گزارش ایسنا، وی در ادامه از ترامپ بابت روابط ضعیفش با ناتو انتقاد کرد و افزود: «رئیس جمهور آمریکا تخریب زیادی بر روابط با متحدان این ائتلاف نظامی وارد کرده است. امیدوارم یک بازگشت به یک سیاست سنتی‌تر داشته باشیم.»

بولتون همچنین دونالد ترامپ را متهم کرد که با اقدامات خود، بار سنگین و غیرضروری‌ای را بر دوش ناتو گذاشته است: «این آسیب باید جبران شود؛ آسیبی که کاملا غیرضروری بوده است. امکان جبران این وضعیت وجود دارد و هرچه زودتر کار را آغاز کنیم، بهتر است.»

ترامپ از زمان آغاز ریاست‌جمهوری خود، بارها موجب رنجش شرکای خود در این ائتلاف نظامی شده است. برای نمونه، او با اعلام قصد خود برای خرید گرینلند، جزیره‌ای در قطب شمال که متعلق به دانمارک است و همچنین تمایلش برای تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا، خشم و نارضایتی ایجاد کرد.

اصرار ترامپ بر اینکه متحدان کشورش باید هزینه‌های نظامی خود را به شکلی گسترده و سریع افزایش دهند و نیز تهدیدهایش مبنی بر کاهش شمار نیروهای نظامی در اروپا، با واکنش‌های منفی مواجه شده است.

بولتون همچنین به این نکته اشاره کرد که تنها زمانی فرصت خوبی برای بهبود روابط آمریکا با ناتو به وجود می‌آید که ترامپ دیگر رئیس جمهور آمریکا نباشد. او گفت: «وقتی ترامپ از کاخ سفید برود، فرصت خوبی برای بازگشت به سیاستگذاری‌های سنتی‌تر دیده می‌شود. حتی اگر جی.دی ونس معاون ترامپ، جای او را در کاخ سفید بگیرد. من به این مساله خیلی خوش‌بینم. کسی چه می‌داند او دارد برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸ ریاست جمهوری فکر می‌کند یا نه.»

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا همچنین تاکید کرد که ترامپ نگاهی اساسا نادرست به مسائل دارد. بولتون گفت: «باور ترامپ این است که اگر شخصا با یک رهبر خارجی دوست باشد، روابط میان آن دو کشور نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ حال آنکه چنین نیست. البته روابط شخصی قطعا نقش دارند، اما ماجرا آن‌طور که ترامپ تصور می‌کند، صرفا دوستی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیست. پوتین دقیقا می‌داند با چه کسی سروکار دارد؛ شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین نیز چنین است.»