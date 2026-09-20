کد خبر: 1380491
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
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ساعت فعالیت متروی تهران در مهرماه تغییر نمی‌کند

مترو مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از تداوم فعالیت متروی تهران از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۲۳ در آستانه آغاز سال تحصیلی خبر داد.

جوان آنلاین: مسعود لطفی با اشاره به برنامه خدمت‌رسانی مترو در آستانه آغاز سال تحصیلی گفت: برنامه فعلی بهره‌برداری متروی تهران از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز می‌شود و از ابتدای مهرماه نیز مطابق همین برنامه ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، وی افزود: با توجه به تداوم سرویس‌دهی خطوط مترو تا ساعت ۲۳، پس از پایان فعالیت روزانه، زمان مشخصی برای انجام فرآیندهای ضروری شامل تعمیر و نگهداری، نظافت، بازرسی و آماده‌سازی خطوط، ایستگاه‌ها و تجهیزات برای شروع سرویس‌دهی روز بعد در نظر گرفته می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تأکید کرد: بر این اساس، در حال حاضر برنامه‌ای برای تغییر ساعت آغاز فعالیت مترو وجود ندارد و خدمات‌رسانی به مسافران از ساعت ۵:۳۰ صبح انجام خواهد شد.

برچسب ها: لطفی ، شرکت بهره‌برداری متروی تهران ، ساعت کار مترو
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