جوان آنلاین: مسعود لطفی با اشاره به برنامه خدمترسانی مترو در آستانه آغاز سال تحصیلی گفت: برنامه فعلی بهرهبرداری متروی تهران از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز میشود و از ابتدای مهرماه نیز مطابق همین برنامه ادامه خواهد داشت.
به گزارش مهر، وی افزود: با توجه به تداوم سرویسدهی خطوط مترو تا ساعت ۲۳، پس از پایان فعالیت روزانه، زمان مشخصی برای انجام فرآیندهای ضروری شامل تعمیر و نگهداری، نظافت، بازرسی و آمادهسازی خطوط، ایستگاهها و تجهیزات برای شروع سرویسدهی روز بعد در نظر گرفته میشود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه تأکید کرد: بر این اساس، در حال حاضر برنامهای برای تغییر ساعت آغاز فعالیت مترو وجود ندارد و خدماترسانی به مسافران از ساعت ۵:۳۰ صبح انجام خواهد شد.