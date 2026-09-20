کد خبر: 1380489
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
سیاست » اخبار کلی
هشدار قرارگاه خاتم الانبیا:

آمریکا خطاکند هدف حملات دردناک قرار می‌گیرد

قرارگاه خاتم الانبیا  قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد که اگر خطاکنند هدف حملات دردناک قرار خواهند گرفت.

جوان آنلاین: قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد که اگر خطاکنند هدف حملات دردناک قرار خواهند گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار در پی پوشش شکست‌ها و دست‌یابی به دستاوردهای کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) می افزاید: هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.

این قرارگاه اشاره می‌کند: اخطار می‌دهیم چنانچه کشورهای منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی‌توانند از نیروهای مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیا ، جنگ ایران و آمریکا ، کشورهای منطقه
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