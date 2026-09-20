کد خبر: 1380488
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک‌پست: صدها هزار ایرانی در رزمایش «جان‌فدا» به میدان آمدند

نیویورک‌پست نیویورک‌پست با انتشار گزارشی درباره رزمایش «جان‌فدای ایران» در تهران اعلام کرد که صدها هزار نفر با شرکت در این رزمایش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اعلام کردند.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی «نیویورک‌پست» در گزارشی به برگزاری رزمایش و اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» در تهران پرداخت و آن را یکی از گسترده‌ترین تجمع‌ها در ایران از زمان آغاز جنگ در فوریه توصیف کرد.

نیویورک‌پست در گزارشی با عنوان «تهران صدها هزار غیرنظامی را برای فدا کردن جان خود در راه ایران بسیج می‌کند؛ ما هیچ ترسی نداریم» نوشت صدها هزار نفر روز جمعه در خیابان‌های تهران حضور یافتند و در قالب پویش «جان‌فدای ایران» آمادگی خود را برای پیوستن به برنامه آموزش نظامی و دفاع از کشور اعلام کردند.

این رسانه آمریکایی با اشاره به حضور گسترده مردم در این رزمایش، نوشت که این رویداد در شرایطی برگزار شد که ایران با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های اعمال‌شده بر بنادر خود مواجه است.

نیویورک‌پست گزارش داد رسانه‌های دولتی ایران شمار حاضران در این مراسم را بیش از ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند و حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ نیز پیش از برگزاری رزمایش گفته بود بیش از ۶۰۰ هزار نفر برای مشارکت در برنامه آموزش نظامی ثبت‌نام کرده‌اند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد.

در گزارش این رسانه، حضور نیروهای نظامی و مردم در کنار یکدیگر و نمایش تجهیزات نظامی از جمله پهپادها و سامانه‌های پدافندی از دیگر جلوه‌های این مراسم عنوان شده است.

نیویورک‌پست همچنین به شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی حاضران اشاره کرده و نوشته است که برگزارکنندگان از طریق این اجتماع، تصویری از وحدت و آمادگی جامعه ایران برای دفاع از کشور ارائه کردند.

رزمایش و اجتماع «جان‌فدای ایران» روز جمعه ۲۷ شهریور در تهران و در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب برگزار شد. مقام‌های ایرانی پیش از برگزاری اعلام کرده بودند که این برنامه با حضور نیروهای سازمان‌یافته و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز آن را بزرگ‌ترین تجمع سازمان‌یافته مردمی در ایران از زمان آغاز جنگ توصیف کرد و از حضور بیش از ۳۰۰ هزار نفر در خیابان‌های تهران خبر داد.

برچسب ها: نیویورک تایمز ، جانفدا ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار