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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش حماس به هتاکی نتانیاهو به مسجدالاقصی

جنبش مقاومت اسلامی حماس حماس تعرض نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تونل‌ها و حفاری‌های زیر مسجد الاقصی و دیوار ندبه را نشان دهنده تعرض آشکار به هویت و جایگاه مسجد الاقصی دانست.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای اعلام کرد که تعرض بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تونل‌ها و حفاری‌های زیر مسجد الاقصی و دیوار ندبه و اظهارات تحریک‌آمیز و ادعاهای دروغین او درباره به اصطلاح «قدس‌الاقداس»، نشان دهنده تعرض آشکار به هویت و جایگاه مسجد الاقصی و تحریک احساسات مردم فلسطین و ملت‌های عربی و اسلامی است.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: مسجد مبارک الاقصی با تمام مساحت، محوطه‌ها، نمازخانه‌ها، دیوارها و دروازه‌هایش، یک مسجد کاملا اسلامی باقی خواهد ماند. این یک حقیقت مسلم است. و حفاری‌ها، تعرضات، مراسم و تلاش‌های اشغالگران برای تحمیل روایت تلمودی در تغییر هویت این مکان یا محو ویژگی‌های آن محکوم به شکست است.

حماس بیان کرد: حفاری‌ها، نمایش‌ها و اظهارات تحریک‌آمیز دشمن جنایتکار، همراه با تلاش‌هایش برای تحمیل واقعیت‌های جدید در قدس و مسجدالاقصی، هیچ حقی برای اماکن مقدس ما قائل نخواهد شد. مسجدالاقصی همچنان شاهد هویت عربی و اسلامی قدس و پایبندی ملت فلسطین به حق خود بر سرزمین و اماکن مقدس خود خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: ما در مواجهه با این تعرضات خطرناک، از مردم خود می‌خواهیم که به مسجد مبارک الاقصی بروند و در آنجا اقامت داشته باشند و حضور خود را در آنجا افزایش دهند تا از قدس و الاقصی دفاع کنند و از آن در برابر تلاش‌ها برای تغییر واقعیت و هویتش محافظت کنند

حماس تاکید کرد: ما همچنین از عموم ملت‌های عربی و اسلامی خود می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود در قبال بیت‌المقدس و مسجدالاقصی عمل کنند و برای مقابله با تلاش‌ها برای تحمیل واقعیت‌های جدید بر اماکن مقدس اسلامی، اقدام کنند.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد امروز یکشنبه، ویدئوها و تصاویری را از طریق حساب رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد که مشارکت او در هتک حرمت مسجد الاقصی را به همراه حدود صد هزار صهیونیست ثبت کرده است. او در این مراسم با تدابیر امنیتی شدید و از پشت شیشه ضدگلوله ظاهر شد.

نتانیاهو همچنین به همراه همسرش به یکی از تونل‌های حفاری شده زیر دیوار براق رفت و بار دیگر ادعاهای موهوم خود مبنی بر تملک مسجد الاقصی را تکرار کرد.

همزمان با این اقدامات، شبکه‌های اجتماعی تصاویری از یورش هزاران شهرک‌نشین به محوطه دیوار براق، واقع در غرب مسجد الاقصی، برای ادای مراسم تلمودی را دست به دست کردند.

این تصاویر موجی از خشم و محکومیت گسترده را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران فضای مجازی، اقدامات نتانیاهو در تونل‌های دیوار براق و سخنان او درباره «قدس‌» را تلاشی آشکار برای تحمیل یک روایت صهیونیستی بر واقعیت شهر قدس و تبدیل ادعاها به حقایق میدانی دانستند.

فعالان سیاسی تأکید کردند که این موضوع به افتتاح یک تونل یا یک اظهارنظر گذرا محدود نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده یک پروژه سازمان‌یافته با هدف تغییر هویت اصلی مکان و تحمیل شرایط مد نظر صهیونیست ها به مسجد الاقصی است.

این افراد تصریح کردند که حفاری در زیر مسجدالاقصی، راه را برای تحریف واقعیت‌ها هموار می‌کند. آنها هشدار دادند که خطرناک‌ترین جنبه این روند، دریافت حمایت ضمنی از این پروژه از طریق سکوت، عادی‌سازی و تسلیم است که مسئولیت عواقب آینده را بر دوش سکوت‌ کنندگان می‌گذارد.

وبلاگ‌نویسان اشاره کردند که ورود نتانیاهو به تونل‌ها و توصیف او از این مناطق، در کنار گسترش یورش‌ها و مراسم تلمودی ده ها هزار نفری در اطراف این مسجد، تأیید می‌کند که هویت قدس در معرض خطر قرار گرفته است.

برچسب ها: جنبش مقاومت اسلامی حماس ، هتاکی ، نتانیاهو ، مسجدالاقصی
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