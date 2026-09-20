کد خبر: 1380482
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱
سیاست » اخبار کلی
وزارت اطلاعات:

سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریست منهدم شدند

وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از انهدام سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی خبرداد. 

جوان آنلاین: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از انهدام سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی خبرداد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به‌ استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، عوامل سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی مزدور دشمن آمریکایی صهیونیستی که قصد عملیات ترور و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی را داشتند در ۳ استان کشور به هلاکت رسیده یا بازداشت شدند.

خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل است:

۱. هلاکت عامل عملیاتی گروهک تروریستی تجزیه‌طلب که مترصد ترور یکی از فرماندهان حافظ امنیت در شهرستان پیرانشهر بود.

طی اقدام پیش‌دستانه سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان آذربایجان‌غربی، یکی از عوامل عملیاتی گروهک تروریستی تجزیه‌طلب که قصد ترور یکی از فرماندهان حافظ امنیت در پیرانشهر را داشت، در کمین سربازان گمنام امام زمان(عج) گرفتار و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت ث، پیش از انجام ماموریت شیطانی خود به هلاکت رسید.

۲. به‌دنبال رصدهای به عمل آمده توسط اداره‌کل اطلاعات استان البرز، یک مزدور وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نام «امیرعلی_ ن» که در راستای اجرای دستورات سرپل گروهک سلطنت‌طلب وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، قصد انجام اقدامات خرابکارانه داشت، با الطاف الهی و مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در آن اداره‌کل، دستگیر و از اقدامات خرابکارانه او پیشگیری به عمل آمد.
این متهم با هدایت و آموزش‌های مختلف گروهک سلطنت‌طلب، مشخصات برخی افراد هدف گروهک و مختصات برخی از اماکن نظامی سپاه و بسیج را برای دشمن ارسال نموده بود.

تخریب پایگاه بسیج در منطقه، ربایش و اقدام ایذائی نسبت به افراد، آتش زدن خودرو و.... از اقدامات برنامه‌ریزی شده توسط گروهک تروریستی برای این مزدور بود که به لطف الهی پیش از اقدام، پیش گیری به عمل آمد.

۳. در ادامه سلسله عملیاتهای پیش دستانه‌ی سربازان گمنام امام زمان (عج) دراداره کل اطلاعات کرمان، یک هسته سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی وابسته به سرویس های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و اعضای آن پیش از هرگونه اقدام ایذایی، بازداشت شدند.

این هسته دو نفره‌ی تروریستی از سوی سرپل گروهک ماموریت داشتند یکی از تاسیسات زیربنایی و مهم شهرستان بم را منفجر نمایند.
همچنین از سوی گروهک به اعضای این تیم ماموریت داده شده بود که برای دیگر اقدامات مسلحانه و تروریستی، این هسته دو نفره‌ی تروریستی از سوی سرپل گروهک ماموریت داشتند یکی از تاسیسات زیربنایی و مهم شهرستان بم را منفجر نمایند.

همچنین از سوی گروهک به اعضای این تیم ماموریت داده شده بود که برای دیگر اقدامات مسلحانه و تروریستی، کسب آمادگی نمایند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم بزرگوار برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، گروهک تروریستی ، اطلاعات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار