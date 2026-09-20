کد خبر: 1380480
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نشست جدید روسیه و آمریکا طی هفته‌های آینده

روسیه معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد نشست جدیدی میان روسیه و آمریکا برای رسیدگی به تنش‌ها در روابط دوجانبه طی هفته‌های آینده برگزار خواهد شد.

جوان آنلاین: سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد روسیه و آمریکا طی هفته‌های آینده نشست جدیدی برای رسیدگی به تنش‌های موجود در روابط دوجانبه برگزار خواهند کرد.

ریابکوف در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری نشست مورد نظر برای رسیدگی به مسائل مشترک گفت: قرار است این نشست طی هفته‌های آینده برگزار شود.

این دیپلمات روس همچنین اشاره کرد که چنین نشست‌هایی تا حدی به شکل دوره‌ای برگزار می‌شوند.

ریابکوف تأکید کرد: ما معتقدیم این روند مفید است. اما مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه سرعت پیشرفت، از نظر پیشرفت واقعی و محتوایی، کندتر از میزان مورد انتظار و مطلوب است. با این حال، ما از این تلاش دست نخواهیم کشید و به حرکت رو به جلو ادامه خواهیم داد.

معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه نیز اعلام کرده بود که احتمال دیدار سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با مارکو روبیو، همتای آمریکایی وی در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک وجود دارد. به گفته او، در این دیدار احتمالی، وضعیت اوکراین به‌طور مفصل بررسی خواهد شد.

ریابکوف همچنین توضیح داد که در حال حاضر جزئیات مربوط به آماده‌سازی دور جدید مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین مورد بحث قرار نمی‌گیرد. با این حال، او گفت بعید است وقفه در مذاکرات برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

ریابکوف در پایان ژوئن نیز گفته بود گفت‌وگوهای روسیه و آمریکا برای رسیدگی به تنش‌های روابط دوجانبه در آن زمان متوقف شده است، اما احتمال برگزاری رایزنی‌های بیشتر میان کارشناسان پیش از پایان تابستان وجود دارد.

پس از آن، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد تلاش‌ها برای تعیین زمان تماس بعدی میان روسیه و آمریکا با هدف رسیدگی به تنش‌های موجود در روابط دوجانبه در جریان است.

برچسب ها: روسیه ، امریکا ، جنگ اوکراین
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