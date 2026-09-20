دیوار چین مقابل آسمان خراش ها فرو ریخت؛ تیم ملی بسکتبال برنز گرفت

تیم ملی بسکتبال با غلبه بر چین و کسب مدال برنز به کار خود در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ پایان داد؛ این اولین مدال کاروان ایران در این دوره بازی ها است.

جوان آنلاین: رقابت های بسکتبال در بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) با برگزاری دیدار مرحله رده بندی پیگیری شد. در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران در ورزشگاه بین المللی آیچی به مصاف چین رفت و برابر این تیم با نتیجه ٧٩ بر ٧٠ به برتری دست یافت. نیمه نخست این بازی با برتری ٣١ بر ٢٩ چین تمام شد.

به گزارش مهر، نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و چین به این شرح است:

* ایران ٧٩ - چین ٧٠

(١٢-١٧)، (١٤ - ١٧)، (٢٦ - ١٥)، (٢٤ -٢٤)

بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران با برتری برابر چین، صاحب مدال برنز بازی های آسیایی ۲۰۲۶ شد و اولین مدال کاروان ایران در این دوره بازی ها را به نام خود ثبت کرد.

این تیم در دوره پیشین بازی های آسیایی صاحب جایگاه پنجم شده بود اما پیش از آن و در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی موفق به کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز شده بود.

تیم ملی بسکتبال در حالی وارد مرحله رده بندی بازی های آسیایی شد که پیش از آن صاحب ۳ برد و ۲ باخت شده بود. نتیجه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در این دوره بازی ها به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۵۳ - قطر ۵۹

* ایران ۷۲ - چین تایپه ۶۹

* ایران ۸۱ - اردن ۶۸

مرحله یک چهارم

* ایران ۷۹ - بحرین ۷۴

مرحله نیمه نهایی

* ایران ۵۱ - کره جنوبی ۷۷

مرحله رده بندی

* ایران ٧٩ - چین ٧٠