برجای ماندن چند زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری

جوان آنلاین: منابع صهیونیست گزارش دادند که در جریان وقوع یک تیراندازی در منطقه نفیه تسوف واقع در مرکز کرانه باختری چند صهیونیست زخمی شده اند.

به گزارش مهر، برخی منابع نیز اعلام کردند که یک شهرک نشین صهیونیست به هلاکت رسیده و چند تن دیگر زخمی شده اند.

همچنین گزارش شده که این عملیات ضدصهیونیستی از داخل یک خودرو علیه شهرک نشینان اسرائیلی در شمال غرب رام الله صورت گرفته و عامل آن موفق به فرار شده است.

نظامیان صهیونیست برای پیدا کردن عامل این عملیات ورودی های مناطق عین سینیا و عطاره در شمال رام الله را بستند.