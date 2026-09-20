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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
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صنعا: مهمترین هدف انقلاب ۲۱ سپتامبر، آزادی در تصمیم‌گیری سیاسی است

صنعا عضو شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد برای نخستین بار در تاریخ، یمن به لطف انقلاب ۲۱ سپتامبر توانست کشتیرانی دشمن صهیونیستی را در دریای سرخ ممنوع کند.

جوان آنلاین: عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، ضمن تبریک دوازدهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر، این انقلاب را ادامه‌ای انقلابی، معنوی و سیاسی برای انقلاب‌های پیشین یمن دانست و تأکید کرد که مهم‌ترین هدف آن، رهایی تصمیم‌گیری سیاسی از هرگونه قیمومت خارجی است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری المسیره، عبدالعزیز بن حبتور این مناسبت را به سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی، ملت یمن و نیروهای مسلح این کشور تبریک گفت.

بن حبتور اظهار کرد: تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی یمن که مقاومت کردند و ماندن در کشور را برای مقابله با تجاوز سعودی ـ آمریکایی ترجیح دادند، شایسته تبریک هستند.

وی توضیح داد که این انقلاب، امتداد انقلابی معنوی و سیاسی انقلاب‌های پیشین یمن، از جمله انقلاب ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۲، انقلاب ۱۴ اکتبر ۱۹۶۳، روز خروج نیروهای استعمارگر در ۳۰ نوامبر ۱۹۶۷ و روز تحقق وحدت مبارک یمن در ۲۲ مه ۱۹۹۰ است.

بن حبتور تصریح کرد که مهم‌ترین هدف انقلاب، آزادی تصمیم‌گیری سیاسی از هرگونه قیمومت و وابستگی خارجی است و این هدف، جوهره اندیشه انقلابی جدید را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حالی سالگرد این مناسبت را گرامی می‌داریم که نیروهای مسلح و امنیتی و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با تجاوز سعودی قرار دارند؛ تجاوزی که در محاصره هوایی، دریایی و زمینی ملت یمن زیاده‌روی کرده و در تلاش است با هدف به زانو درآوردن مردم این کشور، آنها را از نظر اقتصادی، مالی و لجستیکی تحت فشار قرار دهد.

بن حبتور در ادامه به حمله به فرودگاه صنعا اشاره و تأکید کرد با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای غیرنظامی حامل یک هیئت ملی یمن انجام شد؛ هیئتی که پس از شرکت در مراسم تشییع امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و جمعی از شهدای امت که در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به شهادت رسیده بودند، از جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گشت.

وی عنوان کرد: چرا دشمن سعودی بیش از ۱۲ سال فرودگاه‌های یمن را بسته است؟ چرا بیماران، دانشجویان، بازرگانان، دانشگاهیان، کارگران و کسانی که می‌خواهند به عمره و حج بروند، از سفر محروم شده‌اند؟

بن حبتور همچنین اظهار کرد: هنگامی که جمهوری اسلامی ایران یک هواپیمای غیرنظامی برای انتقال شمار محدودی از شهروندان یمنی فراهم کرد، دشمن سعودی به‌شدت واکنش نشان داد و با حمله به فرودگاه صنعا، باندهای فرودگاه‌های یمن را تخریب کرد.

وی در ادامه گفت: «آیا این یک تناقض عجیب و شگفت‌آور نیست که ایجاب می‌کند خردمندان عرب و مسلمان درباره چنین رفتار بیمارگونه و غیرعادی حاکمان آل‌ سعود و مزدوران یمنی وفادار و تسلیم‌شده در برابر آنها، عمیقاً بیندیشند و تأمل کنند؟»

عضو شورای عالی سیاسی یمن در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «برای نخستین بار در تاریخ یمن و به لطف انقلاب ۲۱ سپتامبر، ارتش یمن با استفاده از توان موشکی فراصوت و پهپادهای خود توانست دریای سرخ، تنگه باب‌المندب، خلیج عدن و دریای عرب را به روی دشمن اسرائیلی مسدود کند؛ تا جایی که بندر ام‌الرشراش در فلسطین اشغالی تعطیل شد.»

وی در خاتمه گفت: «موشک‌های یمن بزرگ به قلب سرزمین‌های اشغالی فلسطین رسیدند و این اقدامات، بیش از دو سال در راستای همبستگی انقلابی و برادرانه با نوار غزه بزرگ ادامه یافت.»

برچسب ها: جبهه یمن ، صنعا ، قدرت سیاسی
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