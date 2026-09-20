بغداد: خروج ائتلاف آمریکا از عراق به خلأ امنیتی منجر نخواهد شد

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق تأکید کرد که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق باعث نگرانی بغداد نمی‌شود چراکه موسسات و نیروهای امنیتی عراق توانمندی‌های لازم برای حفظ امنیت و ثبات این کشور را دارند.

جوان آنلاین: سعد معن، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق ضمن تأکید بر توانمندی‌های موسسات و نیروهای امنیتی عراق برای ایجاد یک سامانه امنیتی مشترک و حفظ ثبات، گفت: خروج نیروهای ائتلاف آمریکا از عراق لزوما به معنای ایجاد خلأ امنیتی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، وی در گفتگو با العربیه بر پایبندی به سیاست انحصار سلاح در دست دولت و توانایی عراق برای مدیریت امور امنیتی خود از طریق نهادها و نیروهای امنیتی تأکید کرد.

سعد معن همچنین به وجود هماهنگی کامل امنیتی میان نیروهای فدرال و پیشمرگه اشاره کرد و گفت نشست امنیتی بلندپایه‌ای با حضور شماری از فرماندهان ارشد امنیتی دو طرف در بغداد برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست به چندین مسئله امنیتی مشترک به‌ویژه امنیت مرزها، تبادل اطلاعات و مقابله با قاچاق و نفوذ پرداخته شد. این جلسه با دستیابی به تفاهماتی به پایان رسید که این تفاهمات شامل فعال‌سازی مراکز هماهنگی مشترک و ارتقای امنیت تأسیسات است. این گفتگوها نقطه عطفی در سطح هماهنگی‌های امنیتی میان نیروهای دولت بغداد و پیشمرگه است.

وی با تأکید بر اینکه اوضاع تحت کنترل است، گفت: توافق‌های حاصل‌شده می‌توانند به عنوان یک نقطه عطف مهم برای تقویت همکاری و هماهنگی امنیتی در عراق عمل کنند.