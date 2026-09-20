کد خبر: 1380466
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی
کارشناس عرب:

ناکامی «تاد» و «پاتریوت» آمریکایی در برابر موشک‌های یمن/مراحل بسیار مهم‌تری در راه است

یمن «عبدالولی البخیتی» کارشناس و تحلیلگر یمنی عملیات ارتش این کشور در عمق خاک عربستان را بیانگر ناتوانی گسترده راهبردی و نظامی ریاض دانست و گفت: سامانه‌های آمریکایی «تاد» و «پاتریوت» عربستان در برابر موشک‌های یمن ناکام مانده‌اند.

جوان آنلاین: «عبدالولی البخیتی» کارشناس و تحلیلگر یمنی در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» درباره آخرین تحولات نظامی در یمن گفت: نبرد با جهشی راهبردی وارد افق جدیدی از عملیات‌های نظامی شده است. یمن با گسترش عملیات‌ به عمق خاک عربستان، موفق شده است تأسیسات نظامی و نفتی این کشور را به‌طور مؤثری تحت محاصره درآورد.

به گزارش ایرنا، البخیتی با اشاره به محاصره عربستان از سوی ارتش یمن در پاسخ به محاصره یمن از سوی عربستان گفت: معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» وارد مرحله عملیاتی خود شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح یمن در منطقه ساحل غربی این کشور و عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان در آنجا گفت: جنبش انصارالله کنترل فرودگاه الحدیده و همچنین تمام شهر راهبردی «المخا» را به دست گرفته است.

این کارشناس افزود: توانمندی نظامی بالای دولت صنعا، زمینه را برای هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و پایگاه‌های عربستان فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح یمن با بهره‌گیری از ضعف سامانه‌های پدافندی سعودیها، از توانایی قابل‌توجهی برای حمله به عمق خاک عربستان برخوردارند. سامانه‌های آمریکایی «تاد» و «پاتریوت» در رهگیری موشک‌های یمنی که عمق خاک عربستان را هدف قرار داده‌اند، ناکام مانده‌اند.

البخیتی افزود: پاسخ نظامی یمن به عربستان، ناتوانی راهبردی و نظامی عمیق ریاض را آشکار کرده است. یمن در توسعه موشک‌های دوربرد موفق عمل کرده و تحولات کنونی، مقدمه‌ای برای مراحل بسیار مهم‌تری است.

وی افزود: عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن در هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد»، به اهداف خود دست یافت و تأثیر سیاسی آن نیز نمایان شد.

برچسب ها: ارتش یمن ، سامانه پاتریوت ، عربستان سعودی
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