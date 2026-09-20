یورش بیش از صد شهرک نشین صهیونیست به مسجدالاقصی

جوان آنلاین: محوطه های مسجدالاقصی صبح امروز یکشنبه شاهد ورود سازمان یافته شماری زیادی از شهرک نشینان صهیونیست و هتک حرمت این مکان مقدس بود.

به گزارش ایرنا، استانداری قدس اعلام کرد: بیش از صد شهرک نشین، صبح امروز با پشتیبانی نظامیان اشغالگر به محوطه های مسجدالاقصی یورش بردند. شهرک نشینان به مناسبت آنچه به «روز غفران» موسوم است، مراسم تلمودی در محوطه های مسجدالاقصی به جا آوردند.

استانداری قدس بیان کرد: صدها شهرک نشین به منظور یورش به مسجد الاقصی از ساعات اولیه صبح امروز در نزدیکی باب المغاربه جمع شدند.

گفتنی است که چندی پیش به مناسبت آنچه سالروز «تخریب معبد» خوانده می‌شود، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در رأس یک گروه از شهرک‌نشینان وارد مسجدالأقصی شدند و شهرک‌نشینان شروع به خواندن سرود این رژیم در مقابل مسجد قبة الصخره کرده و آئین تلمودی را برگزار کردند.

همچنین «عمیت هالوی» عضو کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی پرچم رژیم اشغالگر را در صحن‌های مسجدالأقصی به اهتزاز درآورد.

وزارت اوقاف اسلامی فلسطین در واکنش به این اقدام تأکید کرد که یورش بن گویر و شهرک‌نشینان به مسجدالأقصی نقض وضعیت تاریخی و حقوقی موجود است و در راستای اجرای طرح تقسیم‌بندی زمانی و مکانی این مسجد مقدس صورت می‌گیرد.

جنبش حماس هم تاکید کرد که یورش صهیونیست‌ها به مسجدالأقصی اقدامی خطرناک و تجاوزی آشکار با هدف یهودی‌سازی این مسجد مقدس در چارچوب طرح دشمن برای تثبیت سلطه خود بر آن است.