تدابیر ویژه در پایگاه الحریر؛ خروج کاروان جدید آمریکا از اربیل

جوان آنلاین: منابع آگاه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کردند: پایگاه الحریر در اربیل در ساعات اولیه صبح امروز شاهد تدابیر امنیتی ویژه‌ای بود. این تدابیر با پرواز بالگردها برای تأمین امنیت خروج یک کاروان نظامی بزرگ متشکل از خودروها، کامیون‌ها و کانتینرهای فلزی همراه بود. این اقدام در چارچوب خروج نیروهای باقی‌مانده آمریکا از این پایگاه و در راستای آماده‌سازی برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق تا تاریخ ۳۰ سپتامبر صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، این منابع اعلام کردند: این کاروان شامل ده‌ها خودرو و کامیون حامل تجهیزات گوناگون بود و از پایگاه هوایی الحریر به سمت محورهای منتهی به نینوا و کرکوک حرکت کرده و در جاده‌های اصلی رصد شد. با نزدیک شدن به موعد نهایی تکمیل خروج نیروهای آمریکایی و پایان حضور نظامی آن‌ها در عراق، ممکن است روند حرکت کاروان‌ها از پایگاه هوایی الحریر در روزهای آتی سرعت بگیرد.

اخیرا شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داد که روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق ادامه دارد و قرار است این روند تا ۳۰ سپتامبر جاری تکمیل شود.

این مقام نظامی گفته بود روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق ادامه دارد و قرار است این روند تا ۳۰ سپتامبر جاری تکمیل شود و صدها نظامی آمریکایی باقی مانده در شمال عراق به اردن و دیگر کشورهای منطقه منتقل خواهند شد.

این مقام آمریکایی گفته بود پس از تکمیل روند خروج، واشنگتن و بغداد ممکن است درباره یک توافق جدید برای همکاری‌های امنیتی دوجانبه مذاکره کنند.