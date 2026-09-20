اد شیرن، خواننده انگلیسی، در واکنش به جنجال‌های اخیر درباره کنار گذاشته شدن یکی از هنرمندان از تور هنری، جنگ رژیم اسرائیل در غزه را «فاجعه‌بار، غیرقابل توجیه و نامتناسب» توصیف و از ویرانی‌ها و تلفات غیرنظامیان ابراز تاسف کرد.

جوان آنلاین: اد شیرن خواننده انگلیسی، روز شنبه(۲۸ شهریور) پیش از اجرای خود در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد در ایالت پنسیلوانیا، درباره جنجال‌های اخیر پیرامون کنار گذاشته شدن یک خواننده آمریکایی به دلیل اظهاراتش در طرفداری از فلسطین از تور سخن گفت و اظهار داشت که «قلبش از ویرانی‌های ناشی از جنگ در نوار غزه شکسته است».

به گزارش ایرنا، شیرن در شهر فیلادلفیا خطاب به حاضران گفت: نمی‌خواهم هوادارانم را ناامید کنم و هیچ‌وقت نخواسته‌ام یک هنرمند فعال سیاسی باشم، اما این موضوع مرا در میانه بحثی مهم و پرشور درباره آزادی بیان و پیچیده‌ترین مساله سیاسی جهان قرار داده است.

او جنگ رژیم اسرائیل در غزه را «فاجعه‌بار، غیرقابل توجیه و نامتناسب» دانست.

شیرن گفت: قلبم از ابعاد ویرانی و جان‌باختن غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، شکسته است.

او افزود که نمی‌توان «بی‌عدالتی سیستماتیک» در کرانه باختری را نادیده گرفت.

شیرن همچنین بابت تصمیم‌های اخیر خود عذرخواهی کرد و گفت: این هفته، انتقادها درباره موضوعی بسیار مهم‌تر بود و من مجبور شدم تصمیم‌های دشواری بگیرم و اتخاذ کنم. من مرتکب اشتباه می‌شوم و واقعا، واقعا متاسفم.