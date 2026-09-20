جوان آنلاین: ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در پیامی به رسانه‌ها اعلام کرد که این پرتاب را شناسایی کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این پرتابه در حالی از سوی کره شمالی شلیک شده که این کشور در ۱۲ سپتامبر نیز چندین موشک بالستیک کوتاه‌برد را از منطقه وونسان به سمت دریای شرقی شلیک کرده بود.

این اقدام به عنوان اعتراض به رزمایش نظامی سه‌جانبه بین سئول، واشنگتن و توکیو تلقی می‌شود.

شبکه خبری جونگ آنگ کره نیز اعلام کرد: ارتش کره جنوبی در حال تجزیه و تحلیل این پرتاب است که می‌تواند اولین آزمایش موشک بالستیک کره شمالی در هشت روز گذشته باشد.

به گفته ستاد مشترک ارتش، مقامات نظامی در حال بررسی جزئیاتی از جمله نوع پرتابه و مسافت پرواز آن هستند.

اگر تایید شود که این پرتابه یک موشک بالستیک بوده است، این اولین پرتاب موشک بالستیک کره شمالی در هشت روز گذشته خواهد بود.