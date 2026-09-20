کد خبر: 1380457
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نقطه قوت ایران در جنگ با آمریکا از نگاه «فارن افرز»

ایران فارن افرز با اشاره به فرسایشی شدن جنگ علیه تاکید کرد که پیروز این میدان طرفی است که بتواند به دشمن هزینه های سنگین تحمیل کند.

جوان آنلاین: نشریه فارن افرز گزارش داد که جنگ علیه ایران تبدیل به جنگی شده که لزوما طرف قدرتمندتر از لحاظ امکانات نظامی در آن پیروز نیست بلکه طرفی پیروز نبرد است که بتواند هزینه های سنگینی را به دشمن تحمیل کند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، ایران با شبکه هم پیمانان منطقه ای خود و موشک ها و پهپادهای ارزان قیمتش توانسته آمریکا و رژیم صهیونیستی را مجبور کند از موشک های رهگیری گران قیمت، ناوهای پیشرفته و کشتی ها استفاده کنند. در این معادله تهران نیازی به برتری در زمینه تکنولوژی ندارد و تنها کافی است هزینه درگیری را برای دشمن بالا ببرد.

یکی دیگر از شاخصه های قدرت این است که تجهیزات نظامی مورد استفاده به سرعت در طول جنگ جایگزین شوند. حتی کارزار فشار اقتصادی علیه ایران نیز به اراده سیاسی نیاز دارد که بتواند هزینه های آن را با گذشت زمان تحمل کند، در حالی که واقع بینانه ترین دستاورد همچنان احتمال یک رویارویی طولانی بدون نتیجه ای روشن است.

پیشتر وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) به کنگره ابلاغ کرد که در جریان تجاوز به ایران تاکنون ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است.

بر اساس این گزارش، تا تاریخ ۳ سپتامبر جاری حدود ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای پوشش هزینه های اضافی مرتبط با تجاوز علیه ایران صرف شده و ۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای جایگزین کردن مهمات استفاده شده تخصیص داده شده است. همچنین ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای جایگزین کردن تجهیزات از دست رفته پرداخت شده است.

برچسب ها: نشریه فارن افرز ، جنگ علیه ایران ، قدرت ایران در منطقه
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