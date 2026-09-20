جوان آنلاین: گزارشات رسمی منتشر شده از سوی دولت فرانسه نشان دهنده آن است که ۱۱ درصد از پمپ بنزین های سراسر این کشور خالی از بنزین یا گازوئیل هستند و این رقم در برخی مناطقه به ۱۶ درصد نیز می رسد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، میانگین قیمت گازوئیل به ۲.۳۸ یورو در هر لیتر جهش پیدا کرده و قیمت بنزین نیز رکورد زده است.

این شرایط بحرانی در بخش سوخت فرانسه باعث شده امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه یک نشست فوق العاده برگزار کند.

در آلمان نیز قیمت سوخت به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و افزایش قیمت انرژی در پی تحولات و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه فشار زیادی بر خانوارها و بخش‌های اقتصادی وارد کرده است.