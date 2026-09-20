جوان آنلاین: با نزدیک شدن به موعد انتخابات بیست و ششمین دوره کنست رژیم صهیونیستی که قرار است ۲۷ اکتبر آینده برگزار شود، موضوع شهرکسازی در صدر تبلیغات سیاستمداران صهیونیست قرار گرفته است. این امر همزمان با تشدید فعالیتهای شهرکسازی و ارائه پروژهها و طرحهای جدید در کرانه باختری و قدس اشغالی صورت میگیرد.
به گزارش مهر، «دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرکسازی» در گزارش دورهای خود اعلام کرد که مقامات صهیونیست قصد دارند در ۲۵ اکتبر آینده، فراخوان مناقصه برای ساخت ۲۱۶۷ واحد شهرکنشین در چارچوب پروژه «E1» میان قدس و شهرک «معالیه آدومیم» را بازگشایی کنند. مناقصه قبلی نیز پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر منتشر شده بود.
۷۵۰ واحد جدید در «معالیه آدومیم»
مقامات اشغالگر صهیونیست در قدس اشغالی، اقدام به ترویج یک پروژه شهرکسازی جدید در شهرک «معالیه آدومیم» واقع در شرق قدس کردهاند. این پروژه شامل احداث ۷۵۰ واحد مسکونی جدید است. این پروژه شامل یک برج مسکونی ۳۱ طبقه با ۱۷۰ واحد مسکونی، به همراه شش برج دیگر ۲۶ طبقه شامل حدود ۵۸۰ واحد مسکونی و همچنین ایجاد یک محور تجاری به مساحت حدود ۳ هزار متر مربع است.
افتتاح سه شهرک جدید در یک هفته
در چارچوب فعالیتهای شهرکسازی جدید، رسانههای عبری گزارش دادند که مقامات اشغالگر یک شهرک جدید به نام «معالیه عروغوت» را در بلوک صهیونیستی گوش عتصیون بین شهرهای بیتلحم و الخلیل، با حضور تعدادی از وزرا و اعضای کنست رژیم صهیونیستی از جمله بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی، زئیف الکین عضو کابینه امنیتی، عمیخای شیکلی وزیر امور یهودیان پراکنده و بوعاز بیسموت رئیس کمیته امور خارجه و امنیت کنست افتتاح کردهاند.
این سومین شهرکی است که در یک هفته افتتاح میشود؛ پیش از آن شهرک «ماکیدا» (دوران) در شمال غربی الخلیل و شهرک «نوعا» در جنوب شرقی جنین افتتاح شده بودند.
تصویب ۷۴۷ واحد شهرکنشین جدید
همزمان و در واکنش به اعلام ۱۲ کشور غربی مبنی بر اعمال محدودیت در تجارت با شهرکها و درخواست آنها از اسرائیل برای توقف فوری گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان، کمیته فرعی شهرکسازی وابسته به «اداره مدنی اسرائیل» بررسی ایجاد سه پروژه شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی را آغاز کرده است.
طبق گزارشی که توسط انجمن «بیمکوم - برنامهریزی و حقوق بشر» تهیه شده، این سه طرح شامل مجموع ۷۴۷ واحد شهرکنشین در «یطاف غرب» (شمال غربی اریحا)، «ماعوز» (جنوب غربی جنین) و «عادی عاد» (جنوب شهر نابلس) در زمینهای روستاهای «جالود»، «قریوت» و «المغیر» است.