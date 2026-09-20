اعتراض حامیان فلسطین به میزبانی اسکاتلند از مسابقه فوتبال ایرلند و رژیم اسرائیل

جوان آنلاین: شرکتکنندگان در این تجمع، تصاویر فوتبالیستهای شهید نوار غزه را در دست داشتند و یک توپ فوتبال آغشته به رنگ قرمز را نیز به عنوان نمادی از خونهایی که روزانه در غزه ریخته میشود، به نمایش گذاشتند.
به گزارش ایرنا، معترضان همچنین شعارهایی در مخالفت با عادیسازی ورزشی با رژیم اسرائیل سر دادند و خواستار لغو هرگونه مسابقه میان تیمهای اروپایی و تیم این رژیم شدند.
این تجمع در چارچوب کارزار «بازی را متوقف کنید» برگزار شد؛ کارزاری که چند ماه پیش آغاز شده و برگزارکنندگان آن از هواداران و فعالان خواستهاند با امضای طومارها و افزایش فشار بر فدراسیون فوتبال ایرلند و بازیکنان این کشور، پیش از آغاز اردوهای ملی مانع برگزاری این دیدارها شوند.
برگزارکنندگان این کارزار تاکید دارند که ورزش را نمیتوان از نقضهای انسانی جدا دانست و نباید از آن به عنوان ابزاری برای تطهیر چهره رژیم اشغالگر اسرائیل استفاده شود.
بر اساس برنامه اعلام شده، تیم ملی ایرلند قرار است در 2 دیدار لیگ ملتهای اروپا با تیم رژیم صهیونیستی روبهرو شود.
دیدار نخست روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در ورزشگاه «ناگیردی» شهر دبرسن مجارستان برگزار خواهد شد.
دیدار دوم نیز برای یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۶ در ورزشگاه «تیاسسی آرنا» در شهر باچکا توپولا در صربستان برنامهریزی شده است؛ این در حالیست که درخواستهای مردمی برای تحریم این مسابقات ورزشی همچنان در حال افزایش است.