جوان آنلاین: رئیس جمهور آمریکا، قانون جدیدی را امضا کرده است که به وی قدرت می‌دهد تا ۱۰۰ درصد تعرفه بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه هستند، اعمال کند.

به گزارش ایرنا، قانون تحریم روسیه و ایران لیندسی گراهام مصوب ۲۰۲۶ به ترامپ ۳۰ روز فرصت می‌دهد تا تعرفه‌ها را بر پنج خریدار بزرگ نفت خام یا گاز طبیعی روسیه یا کشورهایی که به روسیه در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، اعمال کند.

هند که حدود ۹۰ درصد از نیازهای نفت خام خود را وارد می‌کند و دومین خریدار بزرگ نفت روسیه است به همراه چین که بزرگترین خریدار نفت از روسیه است در تیررس این قانون قراردارند.

این قانون امکان اعمال تعرفه تا ۱۰۰ درصد بر کالاهای هندی ورودی به آمریکا را فراهم می‌کند و می‌تواند صادرات هند به آمریکا را به طرز چشمگیری گران‌تر کند و به همه چیز از منسوجات و داروها گرفته تا کالاهای مهندسی و سایر محصولات فروخته شده در بزرگترین بازار صادراتی هند آسیب برساند.

این قانون با هدف اعمال فشار بر روسیه به دلیل جنگ در اوکراین و قطع درآمدی که به تأمین مالی ماشین جنگی مسکو کمک می‌کند، وضع شده است. اما به هیچ وجه مشخص نیست که ترامپ با وجود امضای این قانون، آن را اجرا خواهد کرد؟، تحلیلگران به گرایش معروف رئیس جمهور به TACO، مخفف عبارت "ترامپ همیشه عقب می کشد"، اشاره می‌کنند، زمانی که تهدید به تعرفه می‌کند و سپس عقب‌نشینی می‌کند.

این قانون به ترامپ اختیار می‌دهد در صورت تشخیص اینکه این اقدام به نفع ملی ایالات متحده است، از تعرفه‌ها صرف نظر کند و با توجه به اینکه بازار جهانی نفت از قبل تحت فشار ناشی از جنگ علیه ایران قرار دارد (قیمت نفت خام برنت اکنون نزدیک به ۱۰۵ دلار معامله می‌شود) و قیمت‌ها را در سراسر جهان بالاتر نیز خواهد برد.

محبوبیت ترامپ پیش از این به دلیل افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا به دلیل جنگ غرب آسیا آسیب دیده است و هر اقدامی که قیمت بنزین را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای مهم آمریکا در ماه نوامبر افزایش دهد، حمایت از ترامپ را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

با در نظر گرفتن این عوامل، مقامات هندی هنوز اجرای این قانون را به عنوان یک عمل انجام شده تلقی نمی‌کنند و اقدام خاصی انجام نداده اند.

راندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند در این باره اظهار نظر کرد که حتی پس از امضای این قانون از سوی ترامپ، وی همچنان می‌تواند از این تحریم‌ها چشم‌پوشی کند.»

این وزارتخانه پس از تصویب این قانون اعلام کرد: «هند همچنان قاطعانه به تضمین امنیت انرژی برای ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت خود متعهد است.»

برای دهلی نو، جایگزین فوری نفت روسیه یک چالش لجستیکی و مالی بسیار دشوار خواهد بود.

روسیه از زمان جنگ با اوکراین در سال ۲۰۲۲ و از زمانی که مسکو پس از اعمال تحریم‌های کشورهای غربی و کاهش خرید آنها، شروع به ارائه نفت با تخفیف کرد، به بزرگترین تأمین‌کننده نفت خام هند تبدیل شده است.

سومیت ریتولیا، تحلیلگر ارشد شرکت ردیابی داده‌ها کپلر، گفت: «جایگزینی نفت خام روسیه در حجم فعلی چالش‌برانگیز یا غیرممکن خواهد بود.»

طبق گزارش کپلر، نفت خام روسیه بیش از ۴۰ درصد از واردات نفت هند در ماه اوت را تشکیل داد و این واردات در ماه‌های ژوئن و ژوئیه به حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسید اما در ماه اوت به حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

هند از نیجریه، ونزوئلا، برزیل و ایالات متحده نفت می خرد اما هیچ تأمین‌کننده واحدی وجود ندارد که بتواند ناگهان جایگزین حجم روسیه شود، به خصوص با توجه به اینکه تأمین‌کنندگان در غرب آسیا از قبل با مشکلات بزرگی روبرو هستند.

جنگ و حملات به زیرساخت‌های نفتی جریان عادی را مختل کرده است، باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های کشتیرانی نفت جهان است که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند و نفتکش‌هایی که از این مسیر به دلیل تنش در این منطقه اجتناب می‌کنند، مجبور به سفرهای بسیار طولانی‌تر و پرهزینه‌تر در سراسر آفریقا می‌شوند.

عربستان سعودی نیز با اختلال در زیرساخت‌های نفتی و مسیرهای حمل و نقل خود مواجه شده است، خط لوله شرق-غرب این کشور که نفت را از خلیج فارس به دریای سرخ منتقل می‌کند، موقتاً بسته شده و این امر بر مسیری که تا ۵ درصد از عرضه جهانی نفت را منتقل می‌کند، تأثیر گذاشته است.

واردات نفت هند از روسیه در ماه سپتامبر با محدود شدن عرضه روسیه کاهش یافته است، در حالی که خرید نفت خام از عراق به شدت افزایش یافته است.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که واردات از روسیه در نیمه اول سپتامبر حدود ۱.۴۲ میلیون بشکه در روز بوده که تقریباً ۳۰ درصد نسبت به میانگین ماه اوت کاهش یافته است.

چین خریدار بزرگ برای انرژی روسیه است و اگر هند و چین ناگهان مجبور به رقابت برای بشکه‌های جایگزین شوند، این رقابت می‌تواند قیمت‌ها را در سطح جهانی به شدت افزایش دهد.

برای هند، این به معنای افزایش بیشتر هزینه واردات و هزینه‌های بالاتر برای سوخت، حمل و نقل و صنعت خواهد بود و این امر این کشور را به شدت در معرض افزایش قیمت قرار می‌دهد.

همچنین اگر ترامپ خرید نفت از روسیه را تحریم و تعرفه های مازاد اعمال و صادرات عناصر کمیاب و سایر محصولات کلیدی را مسدود کند، چین می‌تواند تلافی کند ضمن اینکه، ترامپ گوشه چشمی نیز به نظرسنجی ها در مورد محبوبیتش در آمریکا دارد.