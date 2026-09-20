پیروزی تیم ملی تنیس روی میز ایران مقابل پاکستان

جوان آنلاین: رقابت‌های تیمی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از صبح امروز یکشنبه در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و ملی‌پوشان ایران موفق به شکست پاکستان شدند.

به گزارش ایرنا، در این مسابقه ابتدا بنیامین فرجی در سه ست بیلا تاها را شکست داد و پس از او نیما عالمیان هم با همین نتیجه خان محمد را از پیش رو براشت.

در سومین مسابقه دو تیم، نوشاد عالمیان به مصاف خان عباس رفت و ۳ بر یک برابر این حریف پاکستانی به برتری رسید.

تیم ملی تنیس روی میز ایران امروز در دومین مسابقه خود ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به وقت ناگویا به مصاف هند خواهد رفت.