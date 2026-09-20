کد خبر: 1380439
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی
وزیر بهداشت لبنان تشریح کرد؛

هدف قرار گرفتن ۱۵۰ آمبولانس و شهادت ۱۳۵ امدادگر در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

لبنان وزیر بهداشت لبنان با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و به ویژه مراکز درمانی، گفت: بیش از ۱۵۰ آمبولانس مورد اصابت قرار گرفته و بیش از ۱۳۵ امدادگر شهید شده‌اند.

جوان آنلاین: «رکان ناصرالدین»، وزیر بهداشت لبنان گفت: هر زمان که دشمن اسرائیلی می‌خواهد از نظر سیاسی ابراز وجود کند، پیام‌هایی می‌فرستد که گویی لبنان به یک صندوق پستی تبدیل شده است. پیام آنها امروز از طریق بیمارستان دولتی «میس الجبل» و هفته گذشته از طریق بیمارستان «غندور» که آن را هدف قرار داده و به خاکستر تبدیل کرده بود، ارسال شد.

به گزارش ایرنا، وی در جریان بازدید از جنوب لبنان، تاکید کرد: این خوی دشمن است، توافق‌نامه‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های لاهه و ژنو را نادیده می‌گیرد. هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن بخش بهداشت، وجود ندارد به ویژه که با هر حمله ای شماری از مردم به شهادت می رسند.

ناصرالدین تصریح کرد: بیش از ۱۵۰ آمبولانس مورد اصابت قرار گرفته و بیش از ۱۳۵ امدادگر شهید شده‌اند. جای تعجب نیست که دشمن بیمارستانی را در یک شهر خالی از سکنه هدف قرار دهد. با این کار، می‌خواهد پیام‌هایی را به صندوق پستی لبنان ارسال کند.

وزیر بهداشت لبنان گفت: پیام من به عنوان وزیر بهداشت و به نمایندگی از کسانی که نماینده آنها هستم این است که هر چقدر این دشمن سرکشی، طغیان، عربده کشی و زورگویی کند، روزی خواهد رسید که از اعمال خود پشیمان شود.

وی در ادامه گفت: وظیفه ماست که صدای خود را در مجامع بین‌المللی و سازمان بهداشت جهانی بلند کنیم. ما با سفارتخانه‌ها تماس گرفته‌ایم و مواضع خود را به روشنی در رسانه‌ها بیان کرده‌ایم. ما همچنین موضوع حمله به بیمارستان‌ها را در کابینه مطرح خواهیم کرد، به این امید که موضعی قاطع و بازدارنده با جامعه بین‌المللی اتخاذ کنیم و شاید اشغالگر را از هدف قرار دادن پرسنل پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی منصرف کنیم.

از سوی دیگر «بلال عبدالله»، نماینده پارلمان لبنان گفت: جنایت جدیدی به پرونده وحشیانه تجاوز دشمن اسرائیلی، یعنی آتش زدن بیمارستان دولتی میس الجبل، اضافه شده است.

وی تصریح کرد: جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بشردوستانه و حقوقی آن نمی‌توانند جنایات هدفمند اسرائیل علیه مراکز درمانی و مراکز اورژانس را نادیده بگیرند، اقدامات عملی لازم است؛ محکومیت‌ها کافی نیست.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) بار دیگر حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است. در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: جنوب لبنان ، وزارت بهداشت لبنان ، جنایات اسرائیل
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