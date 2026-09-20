حمایت تمام قد نماینده پارلمان عراق از سلاح مقاومت

نماینده پارلمان عراق با اشاره به هجمه های سنگین علیه مقاومت عراق به نقش این گروه‌ها در نابودی تروریسم و دفاع از کیان عراق پرداخت و گفت: این سلاح‌ ها همچنان به سمت مقابله با دشمنان و گروه‌های تروریستی نشانه رفته است.

جوان آنلاین: «محمد الموسوی» نماینده پارلمان عراق ضمن حمایت تمام قد از سلاح مقاومت و مخالفت با هجمه ها علیه آن، اعلام کرد: سلاح‌ گروه‌های مقاومت اسلامی اساسا به منظور بازدارندگی و رفع تهدیدات تروریستی و شکست جنایتکاران داعشی است.

به گزارش ایرنا، الموسوی تصریح کرد: این سلاح‌ها یک کارکرد ملی و تاریخی شامل؛ شکستن کمر تروریسم، آزادسازی شهرهای اشغالی و دفاع از حاکمیت و ثبات کشور داشته است.

وی با اشاره به هجمه ها علیه سلاح مقاومت و تهدید قلمداد کردن آن، بیان کرد: اینکه سلاح مقاومت به عنوان تهدیدی علیه شهروندان قلمداد شود و هجمه هایی که در این راستا انجام می شود در راستای خدشه وارد کردن و برهم زدن امور است.

نماینده پارلمان عراق بیان کرد: سلاح گروه های مقاومت حفاظ و سوپاپ اطمینان امنیتی برای محافظت از سرزمین و مردم در برابر خطرات خارجی و طرح های ویرانگر و تخریبی بوده و هست. قطب‌نمای این سلاح‌ همچنان به سمت مقابله با دشمنان و گروه‌های تروریستی نشانه رفته و هرگز به سوی مردم که مقاومت برای محافظت از آنها پدید آمده است، نشانه نخواهد رفت.

پیش از این نیز «مقداد الخفاجی» نماینده جنبش حقوق در پارلمان عراق گفت: سلاح مقاومت، پاسخ طبیعی و مشروع به سلطه‌گری و دخالت خارجی است و هیچ طرفی که تابع دیکته‌ها و دستورات خارجی باشد، حق ندارد - پیش از آنکه تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه متوقف شود- خواهان خلع سلاح شود. حاکمیت عراق با اظهارات دیپلماتیک ضعیف تامین نمی‌شود بلکه با داشتن عزم و تصمیم ملی شجاعانه و ابزارهای بازدارنده‌ای که قادر به محافظت و پاسداری از مرزها و حریم هوایی است، بدست می آید.

وی افزود: ادامه فشارهای آمریکا بر بغداد (برای خلع سلاح مقاومت) نشان دهنده نیت واشنگتن برای ضعیف و ناتوان نگه داشتن عراق است.