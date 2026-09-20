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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

نتایج یک نظرسنجی: تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را در وضعیت اقتصادی کشور مقصر می‌دانند

ترامپ نتایج یک نظرسنجی جدید در تضاد با ادعاهای دونالد ترامپ درباره پیشرفت های اقتصادی آمریکا، حکایت از آن دارد که سهم بزرگی از آمریکایی‌ها (۴۳ درصد)، دولت وی را در وضعیت ضعیف کنونی اقتصاد کشورشان مقصر می دانند.

جوان آنلاین: نظرسنجی پولیتیکو و پابلیک فِرست نشان داد که ۴۳ درصد از آمریکایی ها می گویند ترامپ در وضعیت اقتصادی کنونی کشور از جمله تورم بالا و نگرانی ها درباره قدرت خرید مقصر است.

به گزارش ایرنا، این نتایج، اختلافات شدید بر اساس گرایشات حزبی را بر سر این موضوع نشان داد به طوری که ۱۹ درصد جمهوری‌خواهان و اکثریت ۷۰ درصد دموکرات ها گفتند که ترامپ مسئول وضعیت بد اقتصادی آمریکا است.

این درحالیست که ۱۶ درصد از آمریکایی های شرکت کننده در این نظرسنجی اظهار داشتند که به طور مساوی هم ترامپ و هم جو بایدن رئیس جمهوری سلف او را مسئول وضعیت اقتصادی نامطلوب کشورشان می دانند.

اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی، «افزایش هزینه های زندگی» را مهم ترین نگرانی که آمریکا با آن مواجه است، ارزیابی کردند. حدود ۲۷ درصد از آن ها وضعیت «بد» اقتصادی و ۲۲ درصد «مالیات های بالا» را اصلی ترین مشکل کشور عنوان کردند.

این داده های جدید در حالی منتشر شده که ترامپ تلاش می کند نگرانی ها درباره میزان قدرت خرید را در آستانه انتخابات میان‌دوره ای کنگره، تهاجم نظامی این کشور به ایران و جنگ تعرفه ها با کانادا کاهش داد. جنگ علیه ایران، زنجیره جهانی عرضه انرژی را تحت فشار قرار داده است.

رئیس جمهوری آمریکا بارها دولت بایدن را در وضعیت اقتصادی کشورش مقصر دانسته و مدعیست که قیمت های انرژی که در طول جنگ یا ایران بشدت افزایش یافته با پایان ماه ها درگیری فروکش خواهد کرد.

بر اساس گزارش انجمن خودرو آمریکا(AAA)، در طول چهار روزِ هفته جاری، میانگین کشوری قیمت بنزین معمولی بدون سرب از ۴.۳۱ دلار به ۴.۴۳ دلار افزایش یافت. میانگین قیمت گازوئیل کشوری نیز در هفته گذشته ۴۲ سنت افزایش داشت.

نظرسنجی پولیتیکو، در فاصله زمانی بین ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر(۲۴-۲۲ شهریور) با جامعه نمونه متشکل از دو هزار و ۶۴ آمریکایی و با ضریب خطای تقریبی ۲.۲ درصد انجام شد.

به گزارش ایرنا، جدیدترین گزارش تورم آمریکا از افزایش قیمت‌ها و تداوم کاهش دستمزدهای واقعی، امید دولت ترامپ برای ارائه تصویری مثبت از اقتصاد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را کمرنگ کرده است.

کاخ سفید و متحدان جمهوری‌خواه آن بیش از یک سال و نیم است که دولت جو بایدن را مسئول مشکلات اقتصادی معرفی می‌کنند و به رای‌دهندگان اطمینان می‌دهند که شرایط در حال بهتر شدن است. ترامپ حتی در مقاطعی مدعی شده است که دوران طلایی جدید همین حالا آغاز شده است.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره قرار است ۳ نوامبر ۲۰۲۶(۱۲ آبان) برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رای گذاشته می‌شود. این انتخابات به منزله همه پرسی درباره عملکرد رئیس جمهوری مستقر است و نتیجه آن می‌تواند موازنه قدرت در کنگره را تغییر دهد.

برچسب ها: اقتصاد آمریکا ، ترامپ ، نظرسنجی
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