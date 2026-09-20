کد خبر: 1380436
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا؛ دیاز-کانل: فهرست تحریم‌شدگان پایان‌ناپذیر است

کوبا آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود علیه کوبا، چهار شرکت دولتی فعال در حوزه نیکل، چهار شرکت حوزه دفاعی و سه مقام این کشور را تحریم کرد؛ میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهوری کوبا در واکنش به این اقدام، فهرست تحریم‌شدگان را «پایان‌ناپذیر» خواند و بر ادامه مقاومت کوبا تاکید کرد.

جوان آنلاین: رئیس‌جمهوری کوبا در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه هشت شرکت کوبایی فعال در حوزه استخراج مواد معدنی و دفاعی و همچنین سه مدیر این شرکت‌ها، گفت که فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده در این کشور از سوی واشنگتن «پایان‌ناپذیر خواهد بود».

به گزارش ایرنا، دیاز-کانل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این هفته با احکام امپریالیستی جدید علیه کسانی که برای زنده ماندن کوبا تلاش می‌کنند، به پایان می‌رسد.

رئیس‌جمهوری کوبا در عین حال تاکید کرد که از داخل این کشور و سراسر جهان، «میلیون‌ها» نفر «با استعداد، میهن‌دوستی و همبستگی، حماسه بزرگ مقاومت کوبا را می‌نویسند».

تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و مقامات کوبایی

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تحریم‌های جدید واشنگتن، چهار شرکت دولتی کوبایی را که به گفته وی ذخایر نیکل این کشور را به نفع دولت استخراج می‌کنند، شامل می‌شود.

وی همچنین گفت چهار شرکت دفاعی فعال در زمینه تحقیق و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، قابلیت‌های دریایی و شبیه‌سازی میدان‌های نبرد و نیز سه مقام نظامی که مدیریت این شرکت‌ها را بر عهده دارند، در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

روبیو مدعی شد که دولت ترامپ در حالی که نخبگان کوبا از طریق استخراج منابع ثروتمند می‌شوند و آن را برای دستگاه امنیتی سرکوبگر کوبا در انحصار خود قرار می‌دهند و مردم کوبا با کمبودها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌تفاوت نخواهد ماند.

آمریکا از ماه ژانویه (دی- بهمن ۱۴۰۴) سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را با هدف وادار کردن دولت هاوانا به ایجاد تغییرات عمیق سیاسی و اقتصادی در این کشور دنبال کرده است.

در چارچوب این سیاست، واشنگتن از ماه ژانویه یک «محاصره نفتی» علیه کوبا اعمال کرده و در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) نیز تحریم‌های ثانویه‌ای را به اجرا گذاشته است؛ اقداماتی که بر اساس گزارش ارائه‌شده، موجب دور شدن شرکت‌های خارجی از این کشور می‌شود.

برچسب ها: رئیس جمهور کوبا ، آمریکا ، تحریم ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

دوصد کردار ایرانیان

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار