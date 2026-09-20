آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود علیه کوبا، چهار شرکت دولتی فعال در حوزه نیکل، چهار شرکت حوزه دفاعی و سه مقام این کشور را تحریم کرد؛ میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهوری کوبا در واکنش به این اقدام، فهرست تحریم‌شدگان را «پایان‌ناپذیر» خواند و بر ادامه مقاومت کوبا تاکید کرد.

جوان آنلاین: رئیس‌جمهوری کوبا در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه هشت شرکت کوبایی فعال در حوزه استخراج مواد معدنی و دفاعی و همچنین سه مدیر این شرکت‌ها، گفت که فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده در این کشور از سوی واشنگتن «پایان‌ناپذیر خواهد بود».

به گزارش ایرنا، دیاز-کانل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این هفته با احکام امپریالیستی جدید علیه کسانی که برای زنده ماندن کوبا تلاش می‌کنند، به پایان می‌رسد.

رئیس‌جمهوری کوبا در عین حال تاکید کرد که از داخل این کشور و سراسر جهان، «میلیون‌ها» نفر «با استعداد، میهن‌دوستی و همبستگی، حماسه بزرگ مقاومت کوبا را می‌نویسند».

تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و مقامات کوبایی

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پنجشنبه گذشته اعلام کرد که تحریم‌های جدید واشنگتن، چهار شرکت دولتی کوبایی را که به گفته وی ذخایر نیکل این کشور را به نفع دولت استخراج می‌کنند، شامل می‌شود.

وی همچنین گفت چهار شرکت دفاعی فعال در زمینه تحقیق و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، قابلیت‌های دریایی و شبیه‌سازی میدان‌های نبرد و نیز سه مقام نظامی که مدیریت این شرکت‌ها را بر عهده دارند، در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

روبیو مدعی شد که دولت ترامپ در حالی که نخبگان کوبا از طریق استخراج منابع ثروتمند می‌شوند و آن را برای دستگاه امنیتی سرکوبگر کوبا در انحصار خود قرار می‌دهند و مردم کوبا با کمبودها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌تفاوت نخواهد ماند.

آمریکا از ماه ژانویه (دی- بهمن ۱۴۰۴) سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را با هدف وادار کردن دولت هاوانا به ایجاد تغییرات عمیق سیاسی و اقتصادی در این کشور دنبال کرده است.

در چارچوب این سیاست، واشنگتن از ماه ژانویه یک «محاصره نفتی» علیه کوبا اعمال کرده و در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) نیز تحریم‌های ثانویه‌ای را به اجرا گذاشته است؛ اقداماتی که بر اساس گزارش ارائه‌شده، موجب دور شدن شرکت‌های خارجی از این کشور می‌شود.