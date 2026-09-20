انصارالله: ریاض دست به دامن آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است 

جوان آنلاین: محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت که شدت گرفتن فشارها، تعمیق خطرات و افزایش تهدیدها نمیتواند اعتماد به وعدههای خداوند و سنتهای او در قبال ظالمان و یاری رساندن به مؤمنان مظلوم را متزلزل کند. وی تأکید کرد که نتایج درگیری را حجم توطئهها یا قدرت طرفهای دشمن تعیین نمیکند، بلکه فرجام کارها بر اساس سنتهای الهی رقم میخورد.
الفرح در پستی در صفحه شخصی خود در پلتفرم «ایکس» توضیح داد که مؤمنان در رویارویی با چالشها به یقینِ ناشی از وعدههای خداوند که تغییرناپذیرند، تکیه میکنند. او با استناد به کلام خداوند متعال: ﴿وَمَنْ أَوْفَیٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ﴾ (و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟)، تأکید کرد که این یقین به انسان ثبات قدم در مواجهه با شرایط سخت میبخشد، هرچقدر هم که سطوح فشار و تهدید بالا برود.
این عضو ارشد انصارالله یمن تصریح کرد که اجماع قدرت های جهانی برای حمله به یک آرمان عادلانه، لزوماً به معنای توانایی آنها در دستیابی به اهدافشان نیست. مکر و توطئه دشمنان تضمین کننده رسیدن به نتایج مورد نظرشان نیست و کسی که بر خدا توکل کند و از او یاری بجوید و به آرمانی که آن را حق و عادلانه میبیند، پایبند باشد؛ هرچقدر هم چالشها سخت شوند، امیدش را از دست نمیدهد.
الفرح با استناد به تعدادی از آیات قرآن، به مکر ظالمان و تدبیر خداوند پرداخت و نوشت که تدبیر دشمنان از اراده خداوند خارج نیست و مکری که با هدف آسیب رساندن به دیگران طراحی میشود، ممکن است به نتایجی متفاوت از آنچه طراحانش برنامهریزی کردهاند، ختم شود.
وی افزود که قرآن الگوهایی را ارائه میدهد که تأکید میکند نیرنگ دشمنان تضمینی برای رسیدن به اهدافشان نیست و مسیر رویدادها ممکن است به ابطال اثرات این نیرنگ منجر شود.
عضو ارشد انصار الله ابراز داشت که یکی از سنتهایی که قرآن بر آن تأکید دارد، این است که مکر و حیله، دامنگیر صاحبانش میشود. وی خاطرنشان کرد که بررسی رویدادها از این منظر به معنای آن است که نباید قدرت دشمن یا حجم امکاناتش را جدای از نتایجی که ممکن است از سیاستها و انتخابهایش ناشی شود، ارزیابی کرد.
در ادامه، الفرح در سیاق سخنانش درباره رویارویی با قدرتهای خارجی تأکید کرد که رژیم جنایتکار سعودی برای درخواست پشتیبانی و حمایت به آمریکا و رژیم صهیونیستی پناه برده است. اما یمنی ها، تکیه بر خداوند و اعتماد به وعدههایش را دنبال می کنند و آنچه در جهان میگذرد، از اراده و تدبیر او جدا نیست.
وی افزود که آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، یا هر قدرت دیگر، نمیتوانند به تنهایی طبق خواسته خود بر نتایج کنترل داشته باشند، زیرا مسیر رویدادها با عوامل و سنتهایی مرتبط است که فراتر از محاسبات مستقیم بشری است.