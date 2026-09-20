جوان آنلاین: « عباس المالکی»، نماینده پارلمان عراق با اشاره به مخالفت شدید با هرگونه حضور نظامی خارجی در عراق پس از مهلت 30 سپتامبر، تأکید کرد که حاکمیت ملی غیرقابل مذاکره و چانه‌زنی است.

المالکی تاکید کرد: بغداد اجازه نخواهد داد که هیچ سرباز یا نیروی خارجی پس از 30 سپتامبر در خاک خود باقی بماند. مرحله فعلی مستلزم خروج کامل همه نیروهای نظامی خارجی و برقراری حاکمیت کامل بر تمام خاک عراق است.

وی افزود: نیروهای امنیتی، در تمام تشکیلات و شاخه‌های خود، قادر به حفظ زمین، تأمین امنیت مرزهای کشور و حفظ امنیت و ثبات آن بدون نیاز به هیچ چتر نظامی خارجی هستند.

نماینده پارلمان عراق گفت: پارلمان از نزدیک بدون هیچ گونه تعلل یا تأخیری که به اعتبار کشور آسیب برساند، بر تعهد طرف‌های مرتبط با اجرای برنامه‌ پایان حضور نظامی خارجی، نظارت می‌کند.

«علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق پیش از این اعلام کرده بود که در تاریخ ۳۰ سپتامبر شاهد خروج کامل نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق خواهیم بود.