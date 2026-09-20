« ولید جنبلاط»، رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با اشاره به وضعیت کنونی منطقه، راهکار احتمالی خروج از این وضعیت را اجرای تفاهمنامه اسلام‌آباد دانست.

جوان آنلاین: جنبلاط، گفت، اجرای تفاهمنامه اسلام‌آباد می‌تواند راهی برای برون رفت از وضعیت کنونی و در نتیجه جلوگیری از گسترش جنگ باشد و اجرای آتش‌بس با انصارالله یمن نیز ضروری است.

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس همچنان مناطق مختلف در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

جنبلاط پیش از این نیز در خصوص مذاکرات بین بیروت و تل‌آویو با نظارت آمریکا آن را بی نتیجه توصیف کرده و گفته بود «آنچه این بار شاهد آن هستیم، یک نابودی هدفمند است و ما با کارت ضعیف در مذاکرات حضور یافتیم».

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.